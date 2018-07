Rainbow Six Siege'de 1000'den Fazla Oyuncu Ban Yedi

Ubisoft'un ünlü FPS oyunu Rainbow Six Siege'de engellenen oyuncu sayısı bir hayli arttı. Oyunda 1 haftada en az 1000 oyuncu banlandı.

Ubisoft'un 3 yıl önce piyasaya çıkardığı Rainbow Six Siege, kendine özgü bir oyuncu kitlesi yakalamayı başardı. Her ne kadar oyunda yer alan hatalar bazen can sıksa da oyunun yükselişi son hızıyla devam ediyor. E3 2018 Ubisoft konferasında açıklanan verilere göre; oyun 35 milyon kullanıcı barajını geçerek büyük bir başarıya ulaşmıştı.

Rainbow Six Siege'de güzel bir oyuncu kitlesi olduğunu söylemiştik. Her ne kadar oyuncu kitlesi sağlam olsa da oyunda hile kullanan ve diğer oyunculara saldırgan tavırlarda bulunan oyuncular da yer alıyor. Oyundaki kitlenin gayet iyi olduğunu bilen Ubisoft, bu kitleyi bozmak istemiyor gibi görünüyor. Geçtiğimiz haftadan bu zamana kadar oyunda 1000'den fazla oyuncu banlandı. Oyun içerisinde hile kullanan ve bu oyuncularla aynı ekip içerisinde yer alan tüm oyuncular Ubisoft tarafından banlandı. Ayrıca toxic oyuncu diyebileceğimiz diğer oyunculara saldırgan tavırlarda bulunan oyuncular da sistem tarafından engellendi. Ubisoft daha önce bu tür saldırgan oyuncuları oyununda istemediğini açık bir şekilde belirtmişti.

Açıkcası Ubisoft'un yaptığı bu hareketi tebrik etmek istiyorum. Hile kullanan oyuncular elbette engellenmeli. Ama diğer oyunculara karşı saldırgan tavırlar besleyen bu oyuncuları istememeleri de gayet güzel bir hareket olmuş.