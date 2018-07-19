Rainbow Six Siege'de Bedava Alpha Pack Fırsatını Kaçırmayın!

Ubisoft'un geliştirdiği Rainbow Six Siege'de mükemmel bir etkinlik tüm oyuncuları bekliyor. Oyuna eklenen görevler sayesinde epik ve efsanevi eşya içeren 2 adet Alpha Pack'e sahip olabiliyoruz.

Rainbow Six Siege'de oyuna sürekli yeni görevler ekleniyor. Eklenen görevler oyunda 1 hafta süreyle aktif kalıyor. Görevleri yaparak oyunda nam adı verilen parayı kazanabiliyoruz. Görevlerde genel olarak nam kazanırken, ayrıca silahlara takılabilen uğurlukları da kazabiliyoruz.

Ubisoft, yeni görevleri dün itibariyle oyuna eklendi. Oyuna eklenen yeni görevlerin bir tanesinde ödül olarak Alpha Pack veriliyor. Oyunda yer alan görevde; 20 kafadan vuruş sayısına ulaştığımızda epik eşya içeren bir Alpha Pack'a sahip oluyoruz. 40 kafadan vuruş sayısına ulaştığımızda ise ödül olarak efsanevi eşya içeren başka bir Alpha Pack'e daha sahip oluyoruz. Alpha Pack'lerin içerisinde silah kaplamaları, uğurluklar ve operatör görünümleri bulunuyor.

Rainbow Six Siege'in oyuncu sayısı gün geçtikçe artıyor. Son olarak E3 2018'de gösterilen verilere oyun 35 milyon kullanıcı barajını aşmıştı. Oyun en iyi MMOFPS oyunları arasında yerini çoktan aldı.