Rainbow Six Siege'e 54 GB’lık 'Burnt Horizon' Güncellemesi Geldi!

Tom Clancy's Rainbow Six Siege’in yeni büyük güncellemesi Operation Burnt Horizon ile birlikte çok oyunculu içerik Avustralya’ya genişliyor. Yeni güncelleme, oyuna iki yeni Avustralyalı karakter ve bir Avustralya haritası getirmesinin yanı sıra, oyunculara yeni ince ayarlamalar ve düzeltmeler de getiriyor.

Oyun severler bunun oldukça büyük boyutlu bir güncelleme olduğu konusunda hemfikirken, Ubisoft da gelecek yeni güncellemelerdeki dosya boyutlarını azaltmak amacıyla oyun kurulumlarıyla ilgili bir optimizasyon çalışması yürüttüklerini duyurdu. Ancak Operation Burnt Horizon güncellemesi bu kapsamda yer almadığı için 54 GB’lık indirmeyi bu seferlik yapmamız gerekiyor.

Rainbow Six Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 54 GB boyutundaki Burnt Horizon güncellemesi 6 Mart’tan itibaren indirilebilir olacak. Aslında 54 GB’lık bu güncelleme, oyunu PC üzerinden oynayanlar için geçerli. Oyunu Xbox One’da oynayanların 38 GB, PlayStation 4’te oynayanların ise 33 GB’lık indirme yapmaları yeterli olacak.

Operation Burnt Horizon Deployment Schedule



Wednesday, March 06 - All Platforms



PC: 9 AM EST / 14:00 UTC

PS4: 10 AM EST / 15:00 UTC

XBOX: 11 AM EST / 16:00 UTC



Expected downtime: 1 hour



Patchnotes >> https://t.co/aLcHDN6fbx

🌐 find your timezone >> https://t.co/d8HPVXWyNY pic.twitter.com/YbmPSsXvY0