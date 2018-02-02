Rainbow Six Siege'e Zombi Modu Geliyor!

2015 yılında çıkış yapan ve online FPS oyunları arasında kendine iyi bir yer edinen Rainbow Six Siege için yeni bir genişleme paketi çıkış yapacak. Operation Chimera adı verilen bu genişleme paketiyle birlikte oyuna ilginç içerikler eklenecek, bu içerikler arasındaki en dikkat çeken içerik ise Outbreak adlı zombi modu.

Özel bir sinematik video ile Outbreak modunu tanıtan Ubisoft, bu modun co-op yani eşli oyun temelli bir mod olduğu bilgisini paylaşıyor. Rainbow Six Siege'in modern silahları kullandığınız, gerçekçi bir FPS oyunu olduğu düşünülürse zombi modu oyunun ana temasına ters bir yapıda. Fakat bu mod, diğer oyuncularla kapışmaktan sıkılan, düşmanlara karşı ortak çalışmaktan hoşlanan oyuncuları kendisine çekebilir.

Outbreak'in bütün Rainbow Six Siege oyuncularına ücretsiz olarak dağıtılacağı ve limitli süreye sahip bir etkinlik olacağı bilgisi verilmekte. Outbreak moduna 20 Şubat'tan itibaren test sunucularında erişilebilecek. Outbreak modu normal sunucularda ise 6 Mart'ta erişime açılacak ve etkinlik 3 Nisan tarihine kadar devam edecek.

Outbreak modunda 3 farklı haritanın bulunduğu bildiriliyor. Bu haritalar sadece bu mod için özel olarak tasarlanmış haritalar ve normal haritalardan daha geniş yapıdalar. Outbreak modunun özünde ise takım olarak çalışarak bir alanı zombilere karşı koruma amacı yatıyor. Oyuncular bu alanı barikatlar ve savunma sistemleriyle donatabiliyorlar ve sonrasında akın akın saldıracak zombileri bekliyorlar. Ayrıca bu modun farklı zorluk seviyeleri de olacak.

Outbreak modunun 11 operatörle sınırlandırılacağı açıklamalar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda Rainbow Six Siege'in standart sürümünün fiyatını düşüreceğini açıklayan Ubisoft, oyuncuların tepkisi üzerine bu adımdan vazgeçmişti.