Rainbow Six Siege, eSpor Konusunda Kendini Geliştiriyor

Rainbow Six Siege için düzenlenen eSpor organizasyonlarında büyük değişiklikler yapılacağı ve turnuva formatından başlamak üzere bir takım değişiklikler yapılarak, daha büyük oyuncu kitlelerinin ilgisinin çekileceği açıklandı.

Yakın zaman önce ortaya çıkan haberlerde Rainbow Six Siege Pro League’in lig sistemine geçeceği bilgisine yer verilmişti. Böylece daha fazla takımın büyük organizasyonlara katılmasının önünün açılacağı söylenirken, izleyici sayısının da artacağı dile getirilmişti.

Rainbow’da yapılan bir başka büyük değişiklik ise maçların sıklığı üzerinde oldu. Turnuvaları organize eden ekip, daha önce eleme usulü oynanan maçların lig usulü oynanacağını ve profesyonel takımların 14 gün boyunca birbirleriyle iki kez oynamak suretiyle uzun soluklu bir mücadeleye girişecekleri aktarıldı. Yeni lig sistemiyle birlikte oyundaki profesyonel sezonun ikiye bölüneceği ve oyuncuların artık ara verebilecekleri bir zamanlarını olacağı kaydedildi.

Tüm bunlarla birlikte oyunun geliştiricisi Ubisoft’un profesyonel arenayı DLC paketleriyle destekleyeceği vurgulanırken, yakın zaman sonra duyurulacak “büyük turnuva” ile birlikte daha büyük bir oyuncu kitlesinin ilgisini çekebilecek organizasyonlara imza atılacağı söylenenler arasında kendisine yer buldu.