Rainbow Six Siege'in 3. Sezon Güncellemesi Bu Hafta Sonu Gösterilecek

Rainbow Six Siege'in 3. yıl, 3. sezon güncellemesi bu hafta sonu tüm oyunculara gösterilecek. Six Major etkinliği esnasında yeni güncellemeyle birlikte gelecek olan 2 yeni operatör ve yeni Hereford Üssü haritası detaylı bir şekilde tanıtılacak.

Rainbow Six Siege her yıl oyuna 8 operatör ekleniyor. Ubisoft, 1 yılı 4 sezona ayırıyor. 3 ay süren her sezonda oyuna iki operatör ekleniyor. Rainbow Six Siege'de 2. sezonla birlikte oyuna Lion, Finka, Maestro ve Alibi olmak üzere toplamda 4 operatör eklendi. 3. yılın 2. sezonu tamamlanmak üzere. Operation Grim Sky olarak isimlendirilen 3. sezonla birlikte oyuna 2 yeni operatör daha eklenecek. Ayrıca 3. sezonla birlikte Hereford Üssü'ne rework gelecek.

Ubisoft, Rainbow Six Siege'in 3. yıl, 3 sezonunda oyuna gelecek karakterlerin hangi ülkelere mensup olacağını açıklamıştı. Operation Grim Sky isimli güncellemede bir Amerikan erkek, bir de İngiliz kadın operatör oyuna eklenecek.

Amerikan operatör saldırı pozisyonunda yer alacak. Maverick isimli saldırı operatörü uzun zaman boyunca Kabul'da görev yapmış. Maverick; Hibana ve Thermite gibi güçlendirilmiş duvarları kırabilecek.

Oyuna eklenecek olan İngiliz operatör savunma pozisyonunda yer alacak. Clash isimli savunma operatörü, oyundaki kalkana sahip ilk savunma operatörü olacak. İlk bakışta Montaigne'i andıran Clash'ın kalkanında elektrik yer alıyor.

Operation Grim Sky güncellemesi şu anda gerçekleşmekte olan Six Major etkinliğinde detaylı olarak gösterilecek. 19 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek olan panelde operatörler ve yeni Hereford Üssü haritası detaylı bir şekilde tanıtılacak. Tanıtımı Ubisoft'un Rainbow Six Siege için açtığı Twitch hesabı üzerinden izleyebilirsiniz. R6'nın Twitch hesabına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.