Rainbow Six Siege'in Yeni Operatörleri Tanıtıldı

Rainbow Six Siege'in yeni operatörleri gösterildi. Operation Grim Sky güncellemesiyle birlikte oyuna eklenecek olan Clash ve Maverick tanıtıldı. Operatörlerin özellikleri bir video ile tüm oyunseverler için paylaşıldı.

Rainbow Six Siege'de her yıl oyuna 8 operatör ekleniyor. Bir yılı 4 sezona ayıran Ubisoft, her sezonda ikişer operatörü oyuna ekliyor. Rainbow Six Siege'in 3. yılının 2. sezonu bitmek üzere. Bu yıl oyuna Lion, Finka, Alibi ve Maestro olmak üzere 4 yeni operatör eklendi. Geriye 4 operatör kaldı. Bu 4 operatörden ikisi Eylül ayında gelecek olan Operation Grim Sky güncellemesiyle birlikte oyuna eklenecek. Son 2 operatör de Aralık ayında oyuna eklenecek ve bu yılın son sezonu olacak.

Operation Grim Sky güncellemesiyle birlikte oyuna bir savunma ve bir de saldırı operatörü eklenecek. Ubisoft, Six Major etkinliğinden önce iki operatörün de kısa videolarını paylaşmıştı. Sadece görünüşlerini gördüğümüz videoda, operatörler hakkında ufak çaplı bilgiler edinebilmiştik. Yayınlanan yeni videoyla birlikte 2 yeni operatörün özelliklerini detaylı bir şekilde görebiliyoruz.

Maverick isimli saldırı operatörü Amerikan kökenli bir karakter olarak oyuna eklenecek. Maverick; 3 hız, 1 zırhlı bir karakter olacak. Dolasıyla hızlı bir operatör olarak kullanılacak. Maverick, sessiz bir şekilde güçlendirilmiş duvarları eritebilecek. Hibana ve Thermite'ın aksine kısa sürede daha ufak delikler oluşturabilecek. Maverick tahta kapıları, kalkanları, güçlendirilmiş veya güçlendirilmemiş duvarları özel yeteneğiyle eritebilecek. Ayrıca bu silahıyla düşmanlarına da hasar verebilecek.

Class isimli savunma operatörü İngiliz kökenli bir karakter olarak oyundaki yerini alacak.İngiliz karakterimiz 3 savunma, 1 hıza sahip olacak. Clash bir kalkana sahip ilk savunma operatörü olacak. Montaigne gibi uzatılan bir kalkana sahip olurken, ayrıca kalkanından elektrik verebilecek. Düşmanlarına hasar verebilen elektrik dalgaları gönderen Clash, bu yeteneğiyle düşmanlarını da yavaşlatabilecek.

Operation Grim Sky güncellemesi Rainbow Six Siege'in test sunucusu üzerinde şu anda oynılabilir durumda. Test sunucusunu yükleyerek bu yeni operatörleri deneyebilirsiniz.