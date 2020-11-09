Rainbow Six Siege Neon Dawn Operasyonu Tanıtıldı

Ubisoft, düzenlediği bir etkinlikte Tom Clancy’s Rainbow Six Siege oyununun Neon Dawn operasyonunu tanıttı. Rainbow Six Siege Neon Dawn operasyonu ile beraber yeni operatör tanıtıldı, Skyscraper haritasında ve bazı şampiyonlarda gerçekleştirilen yenilikler gösterildi.

Rainbow Six Siege Neon Dawn Operasyonu Neler Sunuyor?

Ubisoft, geçtiğimiz günlerde yeni operatör Aruni ile ilgili 20 saniye uzunluğunda bir fragman yayımlamıştı. Yayımlanan video ile beraber yeni operatöre ilişkin bazı bilgilere sahip olmuştuk. Şirket, Pazar günü gerçekleştirdiği etkinlik esnasında Neon Dawn operasyonunu tanıttı. Rainbow Six Siege Neon Dawn operasyonu ile birlikte oyuna yeni şampiyon eklenecek, Skyscraper haritası ve bazı şampiyonlar yenilenecek.

Savunma operatörü Aruni sahip olduğu Surya isimli lazer cihazı sayesinde kapılara, duvarlara ve pencerelere tuzak kurabiliyor. Aruni her roundda en fazla üç tuzak kurabiliyor. Kurulan tuzaklar, saldırın takımında yer alan operatörlere hasar veriyor. Savunma takımında yer alan oyuncular ise tuzaklardan geçebiliyor. Drone’lar lazer geçitten geçemeyecek. Böylece Aruni, savunmada oldukça önemli bir konuma sahip olacak.

Saldıran takımında yer alan oyuncular, Aruni tarafından kurulan lazer geçitleri yok edebilmek için bir mühimmat, bomba veya bir cihaz kullanmak zorunda kalacak. Bunların dışında lazer geçidi yok edebilmek için canlarının bir kısmını feda etmek zorunda kalacaklar. Orta hızlı ve orta zırhlı olan yeni operatörün birincil silahı P10 RONI veya MK 14 EBR, ikincil silahı ise PRB 92 olacak.

Yeni operatörün yanı sıra Skyscraper yani Gökdelen haritasında da birtakım değişiklikler yapıldı. Haritada yer alan balkonların sayısı azaltıldı. Böylece saldıran takımında yer alan oyuncuların savunma takımındaki oyuncuları vurma ihtimali düşürüldü. Aynı zamanda bomba alanları ve bağlantı yerlerinde bazı yenilikler gerçekleştirildi.

Rainbow Six Siege Neon Dawn operasyonu ile beraber Hibana, artık atışlarını 2, 4 ve 6 disk şeklinde ayarlayabilecek. Echo’nun sahip olduğu Yokai drone’u da her zaman görünür olacak. Jager’ın ADS isimli cihazı da artık biraz daha farklı çalışacak. ADS, artık bir mühimmatı yok edebilecek ve belirli bir süre yenilenecek. Operatörlerde yapılan değişikliklerin yanı sıra dışarı çıkma tespit süresi kısaltıldı. Böylece maç başladığı anda dışarı çıkan savunma oyuncularının dikkatli olması gerekiyor.