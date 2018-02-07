Rainbow Six Siege Önümüzdeki Hafta Ücretsiz Oynanabilecek

Ubisoft'un geçtiğimiz günlerde 3 yıllık bir oyun olmasına rağmen fiyatını yükselteceğini açıkladığı; fakat oyunculardan gelen şamar üzerinde 180 derece dönüş yaptığı online FPS oyunu Rainbow Six Siege için yeni bir ücretsiz hafta sonu kampanyası yolda.

Paylaşılan bilgilere göre Rainbow Six Siege ücretsiz hafta sonu kampanyası 15 Şubat tarihinde başlayacak. PC platformunda kampanya 18 Şubat, Xbox One'da 19 Şubat, PlayStation 4'te de 20 Şubat'a kadar devam edecek. Oyuncular kampanya süresi boyunca oyunu ücretsiz indirip oynaybilecekler. Kampanya süresi dolunca oyunu oynamaya devam edebilmek için satın almanız gerekecek.

Daha önceki ücretsiz hafta sonu kampanyaları gibi bu ücretsiz hafta sonu kampanyasında da oyunda indirim yapılıyor. Oyuncular Rainbow Six Siege standart sürümünü %40, diğer sürümlerini %50 indirimli olarak satın alabilecekler. Bu sayede oyunu ücretsiz oynayıp beğendikten sonra oyunu oynamaya devam edebilmek için daha az ödeyeceksiniz. Bu indirim henüz Steam üzerinde başlamadı; fakat Ubisoft'un oyun mağazası Ubisoft Store üzerinde oyun şu an indirimde.

Rainbow Six Siege'in standart sürümünü kaldırıp yerine farklı bir sürüm getirmeyi planlayan Ubisoft, bu sürümün 20 $ daha pahalı olacağını açıklamıştı. Rainbow Six Siege'in çok yeni bir oyun olmadığını, 20 $'ın kendi başına bir oyun parası ettiğini düşünürsek bu kararın ne derece mantıklı olduğu sorgulanabilirdi. Oyuncu topluluğu, açgözlülük konusunda sicili kirli olan Ubisoft'un bu planına tepkisini göstermişti. Ubisoft neyse ki bu kararından vazgeçti; fakat firmanın düşük olan itibarı daha da düştü.

Ubisoft yeni ücretsiz hafta sonu kampanyasıyla itibarını geri kazanmaya çalışıyor olabilir. Bunun yanısra birkaç gün önce oyuna eklenecek yeni ücretsiz içerik olacak Outbreak adlı eşli oyun temeline dayanan zombi modu duyurulmuştu. Bu mod için yeni bir sinematik video da paylaşıldı: