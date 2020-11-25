Rainbow Six: Siege PS5 ve Xbox Series tarihi belli oldu. Ubisoft ve Ubisoft Montreal, yeni nesle geçen oyuncuların çok oyunculu aksiyon oyununa ne zaman kavuşacakları resmi olarak duyuruldu. Detaylar haberimizde.

Bir önceki nesilde son derece popüler olan oyunlar için yayıncılar, bir sonraki nesle taşıma kararı alıyorlar. Bu durum, birçok oyunda gördüğümüz bir hamleydi ve aralarında Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege de yer alıyordu. Şubat ayında Windows Central tarafından yapılan bir röportajda konuşan Oyun Yönetmeni Leroy Athanassoff, oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series versiyonlarının bu konsolların çıkış zamanlarına denk getirmeyi hedeflediklerini dile getirmişti. Her ne kadar tam çıkış gününe isabet ettirilememiş olsa da çok gecikmeyeceği kesinleşmiş oldu.

Rainbow Six: Siege PS5 ve Xbox Series’e Ne Zaman Geliyor?

Ubisoft ve Ubisoft Montreal stüdyosu tarafından yapılan açıklamaya göre Rainbow Six: Siege, 1 Aralık 2020 tarihinde PS5 ve Xbox Series için satışa sunulacak. Eğer oyunun PS4 veya Xbox One versiyonuna dijital veya kutulu fark etmeksiniz sahipseniz, platform tercihinize göre mevcut nesil konsol versiyonuna ücretsiz olarak yükseltme yapabileceksiniz. Kaydettiğiniz aşama ve oyun içi eşyalarınız da konsollar arası aktarılacak ve kayıpsız olarak yeni nesilde devam edebileceksiniz.

Verilen diğer detaylara bakılırsa hem PS5 hem de Xbox Series versiyonunda Çözünürlük ve Performans arasında bir tercihte bulunabilecekleri iki farklı mod olacak. Performans seçildiğinde dinamik 4K 120 FPS, Çözünürlük seçildiğinde ise 4K 60 FPS çözünürlüğünde oynayabileceksiniz. Bunların yanı sıra oyunda 1080p 120 FPS ve 1080p 60 FPS gibi ayarlar da desteklenecek.

Eğer PS5 kullanıcısı iseniz Etkinlik Kartı Desteği gibi bir ekstra olacak. Bu sayede, Dereceli, Derecesiz, Yeni Gelen, Hızlı Karşılaşma ve Etkinlikler’e daha hızlı girebileceksiniz. Bunun yanı sıra DualSense ile dokunsal geri bildirim, uyarlanabilir tetik tuşları ve ses çıkışı desteği de olacak. Xbox Series kullanıcıları ise Hızlı Devam Etme özelliğinden faydalanabilecekler.

Ubisoft ve Ubisoft Montreal tarafından yayınlanan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.