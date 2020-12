Rainbow Six Siege Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Video oyunları tarihinde önemli bir yere sahip olan Rainbow Six serisinin son oyunu olacak olan Rainbow Six Siege ile buluşmamıza az bir süre kaldı. 1 Aralık tarihinde çıkış yapacak olan Rainbow Six Siege, uzun bir sürenin ardından oyunculara tek kişilik bir Rainbow Six macerası yaşatacak.

En son hikaye odaklı Rainbow Six oyunundan sonra bu başarılı serinin devamının gelip gelmeyeceği konusunda şüpheye düşmüştük. Neyse ki Ubisoft, Rainbow Six Siege ile birlikte kafalarda oluşan soru işaretlerini giderdi. Call of Duty: Black Ops 3 gibi yeni nesil FPS oyunlarının klişeleşmiş hikayeleri ve artık oyunculara yeni birşeyler sunamaması nedeniyle Rainbow Six Siege aranılan kan olabilme potansiyeli sahip bir oyun.

Rainbow Six Siege son zamanlarda popülerlik kazanan taktiksel bir FPS oyunu olarak öne çıkıyor. Oyunda bize üstün yeteneklere sahip özel bir terörle mücadele timinin üyesi olabilme ve teröristlere karşı savaşarak rehine kurtarma gibi tehlikeli görevlere katılma imkanı veriliyor.

Oyunda mini dronelar gibi yüksek teknoloji ürünü araçları kullanırken takım olarak hareket etmemiz gerekecek. Rainbow Six Siege yüksek kaliteli grafikleriyle dikkat çekiyor. Ubisoft yeni FPS oyunun çıkışına az bir süre kala oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini listeledi. İşte Rainbow Six Siege sistem gereksinimleri:

Rainbow Six Siege Minimum Sistem Gereksinimleri

Yazılım: Windows 7 (64 bit)

Windows 7 (64 bit) İşlemci: Intel Core i3 560 ya da AMD Phenom II X4 945

Intel Core i3 560 ya da AMD Phenom II X4 945 Grafik İşlemci: Nvidia GeForce GTX 460 ya da AMD Radeon HD 5870

Nvidia GeForce GTX 460 ya da AMD Radeon HD 5870 Bellek: 6 GB RAM

6 GB RAM Depolama Alanı: 30 GB

Rainbow Six Siege Önerilen Sistem Gereksinimleri

Yazılım: Windows 10 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) İşlemci: Intel Core i5 2500K ya da AMD FX 8120

Intel Core i5 2500K ya da AMD FX 8120 Grafik İşlemci: Nvidia GTX 670 ya da AMD Radeon HD 7970

Nvidia GTX 670 ya da AMD Radeon HD 7970 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Depolama: 47 GB

Görüleceği üzere Rainbow Six Siege'in minimum sistem gereksinimlerinin biraz yüksek olduğu söylenebilir. Fakat yeni nesil FPS oyunları genel olarak bu seviyeye yakın sistem gereksinimlerine sahipler. Oyuna ön sipariş vermek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz: