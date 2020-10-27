Rainbow Six: Siege Sugar Fright Bugün Başlıyor

Cadılar Bayramı döneminde olduğumuz için, oyun dünyasının önde gelen yayıncıları da bu dönemi oyuncular ile hoş bir şekilde geçirmek adına seçili oyunlarında ilgi çekici oyun için etkinlikler düzenliyorlar. Ubisoft ise hazırladığını sürdürdüğü Rainbow Six: Siege Sugar Fright ile bugün karşımıza çıkacak. Detaylar ise haberimizde.

Rainbow Six: Siege Sugar Fright Etkinliği Detayları

Yapılan resmi açıklamaya göre Rainbow Six: Siege Sugar Fright etkinliği, 27 Ekim - 10 Kasım 2020 tarihleri arasında ve tüm platformlarda düzenlenecek. Oyuna sahip olan herkesin katılımda bulunacağı bu etkinlik, Şeker Avı (Candy War) isimli yeni bir modu da beraberinde getirecek. Etkinlik özel olarak hazırlanmış olan Mahalle (Neighborhood) adında yeni bir harita üzerinde düzenlenecek ve bu harita, sadece etkinlik Playlist’inde mevcut olacak. Yani diğer modları oynarken aynı haritayı seçebilmeniz mümkün olmayacak.

Şeker Avı kurallarına göre oyuncuların, beşe beş iki takımın mücadelesinde on dakika veya daha kısa sürede öldürdüğünüz oyuncudan düşen elli şekeri toplamanız gerekecek. Ne var ki bu mod aynı zamanda oyunun tarihinde bir ilke imza atacak. Herhangi bir şekilde ölen oyuncu, yeniden doğma yetisine sahip olacak. Yani isterseniz, sizi öldüren oyuncudan intikam alabileceksiniz. Daha önceden hiç görmediğimiz bu özellik, oynanış sırasında epey ilginç anların yaşanmasına sahne olacakmış gibi görünüyor.

Sugar Fright, içeriğinde Zofia, Capitao, IQ, Nomad, Thermite, Castle, Ela, Frost, Goyo ve Pulse için özelleştirmeler dahil otuz farklı eşya ile gelecek. Bu kukla stillerini aynı zamanda Candy War oynamak için yukarıda adı geçen operatörlerden birini seçmeniz durumunda da bulabiliyorsunuz. Bunların yanı sıra, her bir operatörün zaman sınırlı özelleştirme eşyalasını dükkan kısmından paket olarak satın alabilmeniz mümkün oluyor. Her biri için belirlenmiş olan miktar ise 1680 R6 kredisi.

Sugar Fright, beraberinde özel bir meydan okuma ile de gelecek. Bu meydan okumayı tamamlamanız durumunda da Sugar Fright paketleri kazanabiliyorsunuz. Tercihen 300 R6 kredisi karşılığında satın alabilmeniz de mümkün olacak.

Etkinlik fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Rainbow Six Siege Detayları

Ubisoft Montreal tarafından AnvilNext 2.0 oyun motoru kullanılarak geliştirilmiş olan Rainbow Six: Siege, 2015 yılında PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Tercihen saldırı veya savunma tarafında olacağınız oyunda Hostage, Bomb, Secure Area, Tactical Realism, Terrorist Hunt, Situations ve Outbreak gibi birçok farklı mod ve American Hostage Rescue Team, SAS, GSG-9, Spetsnaz ve GIGN gibi birçok farklı terörist karşıtı birim bulunuyor.

Bunların yanı sıra, herhangi bir ayrı bir senaryo modu ile gelmiyor olsa da tek başınıza oynayabileceğiniz birçok farklı görevin bulunduğunu söyleyelim.

Son olarak, Rainbow Six: Siege geçtiğimiz Perşembe günü itibarıyla Xbox Game Pass servisine eklendi. Eğer aktif bir aboneliğiniz varsa, ek bir ücret ödemeden oyunu oynamaya başlayabilirsiniz.