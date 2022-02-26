Rainbow Six: Siege Türkiye Kupası Sahibini Buluyor!

Ubisoft’un dünyada milyonlarca oyuncuya ulaşan FPS tarzındaki oyunu Rainbow Six: Siege’in 2022 Türkiye Kupası 26 Şubat’taki büyük final karşılaşmalarıyla sona eriyor. Nottoohard, İstanbul Wildcats ve Federaller takımlarının 100.000 TL’lik ödül havuzundan en büyük payı kapmak için rekabet edeceği büyük finaller Reembey’in sunumuyla NVIDIA Geforce Twitch kanalından canlı yayınlanacak. İşte detaylar!

Rainbow Six: Siege Türkiye Kupası Mücadelesinde Son Gün

Türkiye’de de pek çok oyuncunun severek oynadığı Rainbow Six: Siege 2022 Türkiye Kupası 26 Şubat Cumartesi günü sahibini buluyor. Ocak ayında NVIDIA ve Ubisoft ortaklığıyla başlayan ve 214 takımın kayıt gerçekleştirdiği Rainbow Six: Siege Türkiye Kupası’nda 5 hafta boyunca düzenlenen açık eleme turnuvalarında en iyi 16 takım belirlendi.

12-13 Şubat’ta çiftli eleme sistemiyle düzenlenen play-off karşılaşmalarında Nottoohard, Federaller ve İstanbul Wildcats takımları ilk üç sırayı elde ederek büyük finallerde yer alma hakkı kazandı. Türkiye’nin en iyi Rainbow Six: Siege takımının belirleneceği büyük final maçları 26 Şubat Cumartesi 19:00’da tecrübeli Rainbow Six oyuncusu Emre “Reembey” Bekmezci’nin sunumuyla NVIDIA GeForce Twitch kanalında yayınlanacak.

Ubisoft'un geliştiricisi olduğu Rainbow Six: Siege, dünyanın en iddialı espor oyunları arasında yer alıyor. 2021 düzenlenen Rainbow Six: Siege turnuvaları 123 milyon saat izlendi ve bu turnuvalara katılan profesyonel oyunculara 13 milyon dolardan fazla kaynak sağlandı. 2022 senesinde bölgesel aktivitelerini arttırmayı planlayan firma, Türkiye’deki varlığını ikincisi düzenlenen bu etkinlik sonrasında da sürdürmeyi planlıyor.

NVIDIA Reflex teknolojisi özel turnuvalarda mücadele edenler kadar rekabetçi oyunlardan hoşlanan oyucular için de büyük avantaj sunuyor. Rainbow Six Siege’nin başını çektiği en iyi 10 rekabetçi nişancı oyunundan yedisi NVIDIA Reflex desteğine sahip. Bu da oyuncuların daha düşük sistem gecikmesi elde etmelerine ve böylece en iyi şekilde oynamalarına olanak tanıyor. NVIDIA Reflex ayrıca tüm RTX 30 Serisi ürün yelpazesinde destekleniyor.

NVIDIA Reflex, rekabetçi oyunlarda sistem gecikmesini optimize edip ölçüyor. Oyun oynamayı hızlı ve duyarlı hale getiren Reflex, oyuncuları rekabette bir adım öteye taşıyor. Günümüz oyunlarında artık 60 FPS yeterli olmuyor ve rekabette geri kalmamak için en az 144 FPS şart görünüyor. Özellikle Rainbow Six: Siege gibi FPS oyunlarında hızlı ekran kartlarının sunduğu yüksek kare hızları rakibi daha çabuk görmeye olanak sağlayarak rakibi vurma şansını artırıyor.

Böylece 144 FPS ve üzeri kare hızlarıyla oynayan oyuncular 60 FPS ile oynayanlara göre rekabete bir adım önde başlıyor. NVIDIA, Rainbow Six: Siege’de 144 FPS gibi yüksek değerlere ulaşabilmek için RTX ekran kartı modellerini öneriyor. Şirketin ayrıca “Yüksek FPS Oyun Kazandırır” ismiyle rekabetçi oyunlarda yüksek FPS’in öldürme/ölme oranlarını ne ölçüde arttırdığına değinerek yüksek kare hızlarının önemini anlattığı bir çalışması bulunuyor. İlginç bilgilerin yer aldığı çalışma hakkında daha detaylı bilgiye linkten ulaşılabiliyor.

Rainbow Six: Siege Türkiye Kupası Finali canlı yayını 26 Şubat Cumartesi 19:00’da NVIDIA Twitch kanalından izlenebilecek. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.