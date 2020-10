Resmi Duyuru ile Rainbow Six: Siege Xbox Game Pass Servisine Gelecek

Microsoft, geçtiğimiz aylarda olduğu gibi oyuncular için büyük bir önem arz eden Xbox Game Pass servisini yeni oyunlar ile zenginleştirmeye devam ediyor. Bu ay içerisinde yapılan iki ayrı duyuru ile Age of Empires III: Definitive Edition, DOOM Eternal ve Forza Motorsport 7 gibi birbirinden kaliteli oyunlar aboneler ile buluşturulmuştu. Yapılan yeni duyuru ile Rainbow Six: Siege Xbox Game Pass servisine gelecek bir başka büyük oyun olacak.

Rainbow Six: Siege oyununun Xbox Game Pass servisine geleceğine dair ilk ipucu, geçtiğimiz hafta sonu verilmişti. Xbox Game Pass Twitter hesabı üzerinden yapılan bir paylaşımda altı çizgiden oluşan gökkuşağının ‘Rainbow Six’i ve kuşatma sahnesinin de ‘Siege’i temsil etmesi, elbette Ubisoft tarafından 2015 yılında satışa sunulan oyunun Xbox Game Pass servisine geleceğine dair güçlü bir kanıt sunuyordu. Nitekim beklenen duyuru da fazla gecikmeden Microsoft tarafından gerçekleştirildi.

Rainbow Six: Siege Xbox Game Pass Aboneleriyle Buluşacak!

Xbox Wire üzerinden yapılan duyuruya göre Rainbow Six: Siege, 22 Ekim 2020 Perşembe günü Xbox Game Pass servisine eklenecek. Dahası ise xCloud sayesinde Android cihazlar üzerinde oynamak da mümkün olacak. Ne var ki xCloud servisinin ne yazık ki şu an ülkemizde aktif olmadığını hatırlatmakta fayda var.

Rainbow Six: Siege, sürekli olarak güncelleniyor ve aradan geçen beş yıllık süreçte de dünya genelinde rekor seviyeye ulaşan aktif oyuncu sayısına ulaşmıştı. Oyunun ücretli abonelik servisine gelişi sonrasında hiç şüphesiz ki aktif oyuncu sayısında ciddi bir sıçrama olacaktır.

Geçtiğimiz günlerde nihai sürüme ulaşan Assassin’s Creed: Valhalla oyununu da geliştirilen Ubisoft Montreal tarafından AnvilNext 2.0 oyun motoru kullanılarak geliştirilmiş olan Rainbow Six: Siege, 2015 yılında PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Tercihen saldırı veya savunma tarafında olacağınız oyunda Hostage, Bomb, Secure Area, Tactical Realism, Terrorist Hunt, Situations ve Outbreak gibi birçok farklı mod ve American Hostage Rescue Team, SAS, GSG-9, Spetsnaz ve GIGN gibi birçok farklı terörist karşıtı birim bulunuyor.

Bunların yanı sıra, herhangi bir ayrı bir senaryo modu ile gelmiyor olsa da tek başınıza oynayabileceğiniz birçok farklı görevin bulunduğunu söyleyelim.

Son olarak, Rainbow Six: Siege yeni nesil konsollar için de satışa sunulacak. PlayStation 4 veya Xbox One üzerinde sahip olanlar, platform tercihlerine göre PlayStation 5 veya Xbox Series S / X versiyonuna ücretsiz yükseltme yapabilecekler. Bununla birlikte PlayStation 4 ile PlayStation 5 kullanıcıları ve Xbox One ile de Xbox Series S / X kullanıcılarıyla bir arada oynayabilecekler.