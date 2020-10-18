Rainbow Six: Siege Xbox Game Pass'e Gelebilir!

Xbox Game Pass, resmi Twitter hesabı üzerinden Tom Clancy's Rainbow Six: Siege ile ilgili oyuncuları oldukça heyecanlandıran bir tweet attı. Atılan tweette yer alan görsel, çok sayıda oyuncunun kafasında soru işareti oluşturdu. Yapılan paylaşıma göre Tom Clancy's Rainbow Six: Siege Xbox Game Pass sistem kütüphanesine gelebilir. Peki, Twitter üzerinden yapılan paylaşımda yer alan ipuçları neler? Paylaşılan görsel ile ilgili detaylar haberimizde.

Rainbow Six: Siege Xbox Game Pass'e Gelecek mi?

Xbox Game Pass Twitter hesabı üzerinden bir görsel paylaştı. Paylaşılan görselde Ubisoft'un milyonlarca oyuncu tarafından oynanan video oyununun Microsoft'un oyun abonelık hizmetine gelebileceğine yönelik bazı ipuçları bulunuyor. Oyuncuların hemen dikkatini çeken görsel, sosyal medya platformunda yoğun ilgi gördü. Peki, 60 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan Rainbow Six: Siege Xbox Game Pass hizmetine eklenecek mi?

Twitter üzerinden paylaşılan görselde altı adet gökkuşağının altında bir kale kuşatması bulunuyor. Görselde gökkuşağının yer alması Ubisoft'un popüler video oyunu ile ilgili en önemli ipuçlarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Elbette ipuçları bununla sınırlı değil. Görseldeki gökkuşağı çizgisinin altı tane olduğunu görüyoruz. Bu sayının oyunun isminde yer alan "Six" kelimesine ilişkin bir işaret olduğu belirtiliyor. Son olarak, görselde kuşatmanın olması video oyununda yer alan "Siege" kelimesine bir gönderme olduğu tahmin ediliyor.

Söz konusu ipuçları neticesinde milyonlarca oyuncu tarafından beğenilerek oynanan video oyununun abonelik hizmetinin sistem kütüphanesine ekleneceği yönünde iddiaları güçlendiriyor. 2015 yılında çıkışını gerçekleştirilen Rainbow Six: Siege Xbox Game Pass sistem kütüphanesine eklendiği takdirde oyuncu sayısında ciddi artış yaşanacağı yönünde birtakım tahminler bulunuyor. Xbox Game Pass, aylık belirli bir abonelik ücreti karşılığında sistem kütüphanesinde yer alan bütün oyunlara erişebileceğiniz bir oyun abonelik hizmetidir.

Ubisoft Montreal tarafından AnvilNext 2.0 oyun motoru ile geliştirilen Tom Clancy's Rainbow Six: Siege, 1 Aralık 2015 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkışını gerçekleştirdi. Saldırı ve savunma olmak üzere iki tarafın yer aldığı oyunda strateji yapmak oldukça büyük bir öneme sahip. Çok oyunculu moda odaklanan video oyununda herhangi bir senaryo modu bulunmuyor ancak tek kişilik pek çok görev yer alıyor. Tek kişilik görevleri oynayarak oyunun oynanış sistemine alışabilir ve ardından çok oyunculu modda keyifli vakit geçirebilirsiniz.