Rainbow Six Siege Yeni Operatör Aruni Ortaya Çıktı

Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen Tom Clancy's Rainbow Six Siege oyununa Aruini isimli operatör geliyor. Peki, Rainbow Six Siege yeni operatör Aruni ne zaman tanıtılacak? Aruni ile ilgili detaylar haberimizde.

Rainbow Six Siege Yeni Operatör Aruni Ne Zaman Gelecek?

Ubisoft Montreal tarafından AnvilNext 2.0 oyun motoru ile geliştirilen Tom Clancy's Rainbow Six: Siege, 1 Aralık 2015 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkışını gerçekleştirdi. Günümüzde en popüler çevrim içi tabanlı video oyunlarından bir tanesi olmayı başaran Rainbow Six Siege'de çok sayıda operatör bulunuyor.

50'nin üzerinde operatörün yer aldığı video oyununa yeni operatörler gelmeye devam ediyor. Ubisoft, yayımladığı video ve blog yazısı ile beraber Aruni isimli yeni operatörü duyurdu. Yapılan duyuru ile beraber Aruni hakkında birtakım bilgilere sahip olduk. 20 saniye uzunluğundaki duyuru videosuna göre yeni operatörün lazer cihazı sayesinde rakiplerine tuzaklar kurabilecek.

Ubisoft tarafından yayımlanan videoda Rainbow Six Siege yeni operatör Aruni, kurduğu lazer tuzaklardan kendisinin geçebildğini görüyoruz. Videoda, Aruni, "Kapım tıpkı karanlıktaki bir yıldız gibi duruyor. Düşmanı limanda tutan yanan alev misali. Sıcaklığı hissediyor musun?" ifadelerini kullanıyor. Videonun açıklama kısmında ise "Bir lazer görürseniz dikkat edin. Aruni artık Nighthaven'dan saklanmıyor" ifadesi yer alıyor.

Duyuru videosunun yayımlanmasının ardından "Rainbow Six Siege yeni operatör Aruni ne zaman tanıtılacak?" şeklinde birtakım sorular oluşmuştu. Ubisoft tarafından yapılan açıklamaya göre Aruni, 8 Kasım tarihinde düzenlenecek olan Major turnuva esnasında tanıtılacak.

Saldırı ve savunma olmak üzere iki tarafın yer aldığı oyunda strateji yapmak oldukça büyük bir öneme sahip. Çok oyunculu moda odaklanan video oyununda herhangi bir senaryo modu bulunmuyor ancak tek kişilik pek çok görev yer alıyor. Tek kişilik görevleri oynayarak oyunun oynanış sistemine alışabilir ve ardından çok oyunculu modda keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Ubisoft tarafından yayımlanan 20 saniye uzunluğundaki duyuru videosunu aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz. Yeni operatör hakkında ne düşünüyorsunuz? Aruni ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.