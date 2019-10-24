Rakamlar Şaşırtıyor! Türkiye İnternetten Alışverişi Çok Seviyor

Mastercard ülkelerin alışveriş tercihlerini açıkladı. Rakamları gören kullanıcılar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Mastercard'ın açıkladığı raporda toplamda 18 ülke bulunuyor. Bu 18 ülke arasından hediye alışverişine en yüksek bütçeyi ayıran ülkenin Türkiye olduğu duyuruldu.

Vatandaşların her 10'undan 6'sı yılbaşı alışverişini internetten yaptığını belirtmekte. Ülkemizde her 10 kişiden 7'si yılbaşı alışverişini internet üzerinden yapıyor. Yapılan araştırmalar sonucunda 25 ila 45 yaş arasındaki kişilerin alışverişe çok fazla ilgi gösterdiği ortaya çıktı.

Türk vatandaşlar internet üzerinden genellikle akıllı telefon sipariş vermekte. Ülkemizdeki kişiler yılbaşı alışverişini Eylül ayından itibaren yapmaya başlamakta. Rusların yılbaşı alışverişlerini Aralık ayında yaptığı, İngilizlerin ise Ekim ayında yaptığı açıklandı. Türkiye'de yaşayan insanlar hediye için 600 TL civarı bir bütçe ayırmakta.

Araştırmaya göre, Türkler eşlerine hangi hediyeyi alacaklarına çok zor karar vermekte. Alınan yılbaşı hediyeleri arasında tatil paketleri de bulunmakta. Vatandaşlar bir obje satın almak yerine gemi seyahati gibi çeşitli tatil turlarını tercih etmekte. İtalya'da en popüler üç hediyeden biri SPA hediyesi.

Eğer yılbaşı alışverişini henüz yapmadıysanız Black Friday indirimlerine de bir göz atmayı unutmayın. Hemen aşağıdan Black Friday 2019'un ne zaman olduğuna hangi ürünlerin ne kadar indirime girdiğine bakabilirisiniz.