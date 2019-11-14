Rakamlar Şaşırtıyor: Ülkemizdeki Yaşlı Nüfus Sosyal Medya Kullanım Rekoru Kırdı

Türkiye'de yaşayan ve yaşları 65 ila 74 olan vatandaşlar sosyal medya kullanım rekoru kırdı. Avrupa İstatisltik Ofisi, sosyal medya kullanımını verilerini açıkladı. Rakamlar oldukça şaşırtıcı. Sosyal medya ilgili basına toplamda 123.393 haberin yansıdığı açıklandı.

65 ile 74 yaş arasındaki Avrupalı vatandaşların Facebook, Twitter ve Instagram başta olmak üzere sosyal medya kullanımı %34 olurken ülkemizdeki vatandaşların sosyal medya kullanımı %71 oldu.

Avrupa'da yaşayan vatandaşların %81'i interneti mail göndermek için kullanırken Türkiye'deki kişilerin %69'u interneti sağlık ile ilgili bilgiler araştırmak için kullanmakta. Ülkemizde yaşayan 65 ile 74 yaş arasındaki vatandaşların %68'i internet üzerinden haber okumakta. Sosyal medya kullanımı verilerini gören kullanıcılar şaşkınlıklarını gizleyememekte.

Çok uzun süre akıllı telefon ve bilgisayar başında kalmak gözlere zarar vermekte. Bu yüzden sosyal medyada çok fazla vakit geçirmek sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Gözlerinizin zarar görmemesi için ekran karşısında çok fazla vakit geçirmeyin.

Hemen aşağıda yer alan bağlantılardan en çok tercih edilen sosyal medya platformlarını cihazlarınıza indirebilirsiniz.