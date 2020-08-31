Sosyal Medyada Rakip Firmayı Kötüledi Mahkemelik Oldu

Sosyal medyada firmalar reklamlar ile kullanıcılara ulaşarak ürünleri hakkında bilgi veriylar. Ancak bu kez çok farklı bir durum yaşandı. Bir firma rakip firmayı kötüledi ve durum mahkemeye taşındı. İşte detaylar.

Sosyal Medyada Rakip Firmayı Kötüledi, Para Cezası Aldı

Independent'in aktardığı habere göre, bir ayakkabı firması rakip firmayı Facebook'ta kötüledi. Firma, rakibinin ayakkabılarını zehirli olarak gösteren paylaşımda bulundu. Rakip firma avukatları aracılığı ile bu firma hakkında davacı oldu.

Açılan mahkemede şikayet edilen firmanın avukatı müvekkilinin iş yerinde bulunan Facebook hesabından paylaşım yapmadığı ve part-time çalışan işçilerin yapmış olabileceğini ayrıca bu paylaşımın 15 dakika sonra kaldırıldığını sadece üç kişi tarafından beğenilmiş olduğunu paylaşımın davacıya zarar verecek boyutta olmadığını iddia etti.

Bilirkişi raporunda Facebook'ta yapılan paylaşımın tüketici üzerinden yanıltıcı etki yaratabileceği belirtti. Mahkeme bilirkişi raporunu dikkate aldı ve davalı şirketi beş bin liraya mahkum etti.

Tazminata mahkum edilen şirket, dosyayı temyiz amaçlı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 11. Hukuk Dairesi 2017/7334 K. sayılı kararı ile temyiz talebini reddederek mahkemenin kararını onadı.

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