Rakiplerine Yargı Dağıtan Kulaklık: Huawei FreeBuds 3 İnceleme

Huawei'nin geçtiğimiz haftalarda ülkemizde satışa sunduğu kablosuz kulaklık modeli olan FreeBuds 3'e yakından bakıyoruz. Dünyadaki ilk açık tasarımıyla Aktif Gürültü Engelleme özelliğine sahip olan kulaklığı sizler için inceliyoruz.

İnceleme videomuza geçmeden önce dilerseniz FreeBuds 3'ün teknik özelliklerine bir göz atalım. Huawei Freebuds 3, Kirin A1 yonga setinden güç almakta. Maksimum 2,3 Mbps hıza kadar veri iletebilen kulaklık, kulağınıza tam oturması için ergonomik eğriliğe sahip. Kulaklık, bir kemik sensörü ve yeniden tasarlanmış aerodinamik mikrofon kanalı sayesinde sesleri ölçerek gürültülü ortamlarda bile kelimeleri yakalayabilmekte.

Yüksek hassasiyetli 14 mm dinamik sürücüye sahip olan FreeBuds 3, tek bir şarjla dört saatlik, şarj kutusunun yanında kullanıldığında toplam 20 saatlik çalma süresi sağlayabiliyor. Cihaz USB Type-C portu üzerinden 1 saat içerisinde tamamen şarj olmakta. Huawei FreeBuds 3'ün siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunmakta.

Huawei FreeBuds 3 İnceleme

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan FreeBuds 3 incelememize geçelim. Hemen aşağıdan Freebuds 3 inceleme videomuzu seyredebilirsiniz.

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