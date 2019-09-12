RAM Bilgileri Açıklanmayan iPhone 11 Pro İçin Üzücü İddia

Geçtiğimiz günlerde yeni iPhone modellerini tanıtan Apple, ne lansman sırasında ne de teknik detaylar sayfasında modellere ait RAM bilgisini paylaşmadı. Ortaya çıkan benchmark testi, iPhone 11 Pro için beklentileri karşılamayan üzücü bir detayı işaret ediyor.

Yarın itibarıyla bazı bölgelerde ön siparişe sunulacak olan yeni iPhone modelleri, lansman sırasında büyük beğeni topladı. Bugün sızdırılan yeni bir benchmark sonucu, iPhone 11 Pro'nun XS'ten yüzde 15 daha hızlı olduğunu gösteriyor. Ancak bununla birlikte sonuç sayfasında modele ait RAM miktarı 4 GB olarak belirtilmiş durumda. Bildiğiniz üzere herkes, yeni modelin 6 GB RAM ile satışa sunulmasını bekliyordu.

Bu konu hakkında açıklama yapan ve güvenilir sızıntıları ile tanınan OnLeaks, cihaza ait sertifikalara bakarak iPhone 11 Pro'nun 6 GB RAM ile geleceğini belirtti. Buna inandığını belirten OnLeaks, önceki modellerle RAM ve batarya kıyaslamasında da bulundu.

Benchmark testine baktığımızda diğer teknik özelliklerin birebir olarak iPhone 11 Pro ile uyuştuğunu görüyoruz. Bununla birlikte bazen sahte performans testlerinin ortaya çıkabildiğini biliyoruz. Ancak iPhone 11 Pro ile 11 Pro Max'in çok benzer özelliklere sahip olduğunu düşündüğümüzde, bu RAM farkının segmentler arası ayırt ediciliği açısından mantıklı bir adım olduğunu da söyleyebiliriz.

Yine de şu aşamada en kesin bilginin Apple'ın resmi açıklaması ile ortaya çıkacağını ve beklememiz gerektiğini söyleyelim.