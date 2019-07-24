RAM Fiyatları Bu Yıl İçerisinde Düşecek mi?

Geçtiğimiz yıllarda bellek fiyatlarında çok fazla artış yaşanmıştı. Ancak 2019 için konuşacak olursak fiyatların daha makul düzeye inmesi bekleniyor. Örneğin, 16GB DDR4 olan bir RAM için önceleri 160 dolar ödemek gerekirken şimdilerde aynı ürün Amazon’da 73 dolara bulunabiliyor.

Fiyatlar, geçtiğimiz birkaç yılda düşüş göstermiş olsa da pazar araştırmaları ve analizleri yapan bir firma olan Gartner’in hazırladığı rapora göre fiyatlar daha da düşme eğiliminde olacak.

Analistlerin dediğine göre 2019 yılı içerisinde DRAM yani Dinamik RAM pazarındaki arzın talepten fazla olması nedeniyle, bellek fiyatlarında yüzde 42.1 oranında azalma olması bekleniyor. Ayrıca bu düşüş sadece 2019 yılı için geçerli olmayıp daha da uzun sürebilir. Çünkü raporda görülene göre piyasadaki fazla stokların erimesi 2020 yılının ortalarını bulabilir.

Her ne kadar bellek fiyatlarında beklenen bu düşüş, bir şirketin beklentilerine dayandığı için kesin olup olmayacağı belirsiz. Ancak böyle bir durumda fiyatlardaki düşüşün Amerika ve Çin arasında ticaret savaşını tetikleyeceği söylenebilir. RAM fiyatlarındaki olası bir düşüşün ülkemizdeki fiyatlara yansıyıp yansımayacağını ise bekleyip göreceğiz.