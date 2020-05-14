Ramazan Bayramı'nda 4 Günlük Sokağa Çıkma Yasağı Olacak Mı?

Koronavirüs salgını dolayısıyla Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanması bekleniyor. 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanabilir. Konu hakkındaki detayları bir araya getirdik.

Ramazan Bayramı'nda Sokağa Çıkma Yasağı Olabilir

Hürriyet'in aktardığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a MYK toplantısında bilgi veren kurmayları yapılan araştırmalarda vatandaşın da bayramda sokağa çıkma yasağını desteklediğini belirttiler. Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının uygulanması beklenmekte.

Sokağa çıkma yasağı hakkında resmi açıklamalar yapıldıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bizleri takipte kalın.

Koronavirüste Son Durum: Vaka Sayısı ve Can Kaybı Kaç Oldu?

13 Mayıs itibari ile ülkemizde toplam vaka sayısı 143.114 oldu. Toplam can kaybı ise 3.952'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 998, toplam iyileşen hasta sayısı ise 101.715 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 535 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 1.474.003 olduğu paylaşıldı.