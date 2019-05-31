Rambo Yine Fırtına Gibi: Rambo 5 Filminin İlk Fragmanı Yayınlandı

Efsaneleşmiş bir film karakteri olan Rambo, 1982 yılında çıkan Rambo: İlk Kan filmi ile tanınmıştı. Büyük orduların arasına dalıp hepsinin hakkından gelmesi ve bu sayede adeta gücün temsilcisi olmayı başaran Rambo, bu sefer de son kez kan dökmek için geri dönüyor.

Çiftliğinde sessiz sakin bir şekilde hayatını sürdüren Rambo, kısa süreli bu sakinliğin tadını çıkarmaktadır. Kısa bir süre sonra kendisine haber gelmesi ile birlikte, karavanından ayrılmak zorunda kalır. Bu işte Rambo olmadan başarı elde etmek neredeyse imkânsızdır. Rambo görevi kabul eder.

Rambo 5: Son Kan filminin ilk fragmanı

Maria’nın kızının Meksikalı bir kartel tarafından kaçırılmasıyla birlikte olaylar patlak vermeye başlar. Rambo çok sevdiği arkadaşının kızı için kendisini büyük bir ateşin içerisine atacaktır. Onun savaş deneyimi olmadan bu kızın kurtarılması neredeyse imkânsızdır.

Maria'nın kızı gibi uyuşturucu kartelleri tarafından daha önceden kaçırılmış bir gazeteci de bu işin peşine düşer. Rambo ve bu gazeteci, kızın kurtarılması için büyük bir çaba sarf edecektir.

Rambo 5: Son Kan filminin fragmanını aşağıya bıraktık. Film hakkındaki fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere iletebilirsiniz.