Range Rover 2019’da Daha Teknolojik ve Daha Çevreci Olacak

Yaklaşık 50 yıldır üretilmekte olan Range Rover, ilk zamanlarında sadece arazi kullanımına yönelik tasarlanmıştı. Araç ilk çıktığında günlük hayatta, asfalt yollarda kullanılmaya pek elverişli değildi. Ancak yıllar ilerledikçe gelişerek arazinin yanısıra günlük kullanıma da uygun hale getirilen jip, artık günümüzde adeta bir Mercedes-Benz S Class gibi zenginlik sembolü haline geldi. Gelişimine hızla devam eden Range Rover, 2019 yılı için de bazı yeniliklerle oldukça iddialı geliyor. Land Rover markasının amiral gemisi konumundaki Range Rover, 2019 versiyonunda daha teknolojik ve daha çevreci olarak karşımıza çıkacak.

2019 model Range Rover ile ilgili olarak en önemli haber, seriye eklenen P400e plug-in hibrit modeli. İlk olarak geçen yıl duyurulan P400e, Land Rover ve Jaguar ortaklığının satacakları her modelde bir hibrit ya da elektrikli versiyon sunma planının bir parçası.

Yeni Range Rover, 2.0 litrelik turboşarjlı bir benzinli motor ve bir elektrikli motorun kombinasyonundan oluşuyor. Elektrikli motora güç veren 13.1 kw-saat’lik lityum-iyon batarya paketi, alt kısımda aracın tabanına konumlandırılmış. Toplamda 398 beygir güç ve 640 Nm tork üretebilen Range Rover, 0’dan 100 km/s’lik hıza sadece 6.4 saniyede çıkabiliyor. Maksimum 220 km/s’lik bir hıza ulaşabilen araç, sadece elektrik motorunu kullanması durumunda 50 km mesafe kat edebiliyor. Land Rover, aracın elektrikli motorunun sağladığı ani torkun off-road kullanımı için de geçerli olduğunu söylüyor.

Range Rover’ın diğer serilerinde herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Range Rover’ın, 3.0 litrelik süper şarjlı 340 beygir ve 380 beygir gücündeki V6 versiyonları, 3.0 litrelik 254 beygir güce sahip turbo dizel V6 versiyonu ve 5.0 litrelik süper şarjlı 518 beygir gücündeki V8 versiyonu bulunuyor. Land Rover, V8 motorunun kısa dingil mesafeli bir Range Rover’ı, 0’dan 100 km/s’lik hıza adeta bir spor araba gibi sadece 5.1 saniyede çıkarabileceği iddia ediyor.

Wade Sensing sistemi, 2019 model Range Rover’daki yeniliklerden biri olarak ön plana çıkıyor. Bu sistem sayesinde araç derin bir su birikintisine girdiğinde, aracın dışındaki aynaların hemen altında konumlandırılan sensörler yardımıyla, sürücü su derinliğini anlık olarak takip edebiliyor. Sistem, araç için tehlikeli olabilecek maksimum derinliğe ulaşıldığında (0.9 metre yani 90 cm) sürücüyü uyarıyor ve suyun giderek daha da derinleşip derinleşmediğini hesaplayabiliyor.

2019 Range Rover’da, yeni bir opsiyonel sürüş destek paketi yer alıyor. Driver Assist Pack olarak adlandırılan bu sistem beraberinde, hali hazırda bazı Range Rover modellerinde de bulunan Cruise Control (Hız Sabitleyici) ve Steering Assist (Direksiyon Kontrol Desteği) özelliklerini de getiriyor. Araçta yer alan diğer yardımcı özellikler ise, otonom acil durum freni, kör nokta görüntüleme, şerit takip sistemi, trafik işaretlerini algılayabilen sistem, sürücünün anlık durumunu takip eden ve gösteren bir ekran ve 360 derecelik bir kamerayı da içeren çeşitli park yardımı özelliklerinden oluşuyor.

Yeni Range Rover, Jaguar Land Rover’ın 2018 yılında geliştirdiği InControl Touch Pro Duo Infotainment System isimli dokunmatik ekran sistemini kullanmaya devam ediyor. Aracın orta konsolunda 10.0 inç’lik bir çift dokunmatik ekran, 12.3 inç’lik bir sürücü ekranı ve bir adet opsiyonel sanal gösterge paneli bulunuyor. Ayrıca arka koltuklardaki yolcular için de arka bölümde 10.0 inç’lik ekranlar isteğe bağlı olarak yer alabiliyor. USB, 12 Volt ve HDMI özellikleri de dahil olmak üzere araçta en az 17 adet port (bağlantı noktası) bulunuyor. Araçtaki bulunan yerleşik Wi-Fi HotSpot özelliği de 8 cihaza kadar destek verebiliyor.

Land Rover’ın 2019 yılında piyasaya süreceği yeni Range Rover modellerinin, 340 beygirlik benzinli V6 motorlu standart versiyonu 88.860 dolar (470.400 TL) fiyat etiketinden başlayacak ve SVAutobiography isimli uzun dingil mesafeli modeli 207.900 dolara (1.100.500 TL) kadar çıkacak. Range Rover’ın yeni 2019 P400e plug-in hibrit modeli ise 95.150 dolardan (504.260 TL) satışa sunulacak. Ayrıca Land Rover kuruluşunun 70. yıl dönümü anısına 999 adet iki kapılı Range Rover SV Coupe üretecek ve 295.000 dolara (1.561.900 TL) satışa çıkaracak.