Range Rover Sedan mı Yapıyor? Yeni Velar’ın Tasarımı Şaşırttı!

Range Rover sedan mı oluyor? İlk bakışta iddialı bir soru gibi görünse de yeni nesil Velar EV’nin test görüntüleri bu tartışmayı ciddi şekilde gündeme taşıdı. Daha alçak tavan çizgisi, coupe benzeri arka profil ve akıcı gövde oranları modelin klasik SUV kimliğinden bilinçli şekilde uzaklaştığını gösteriyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

SUV'dan Radikal Fastback Dönüşümü: Yeni Range Rover Velar!

Yeni Range Rover Velar bir süredir kış testlerinde görüntüleniyor. Geçtiğimiz dönemlerde ortaya çıkan kamuflajlı prototipler aracın yine bir SUV karoser ile pazara çıkış yapacağını kanıtlar nitelikteydi. Ancak gelen son görüntüler acaba sedan veya fastback bir model mi geliyor tartışmalarını alevlendirdi. Zira aracın son görüntülerindeki prototip modellerin kamuflajları hafifletildi ve arka camın yatay bir pozisyonda yer aldığı fark edildi.

Kamuflaj altındaki prototipte en dikkat çeken unsur arkaya doğru keskin biçimde eğilen fastback tavan çizgisi. Geleneksel SUV’larda görülen dik arka cam yerine sedan benzeri uzayan bir arka profil tercih edilmiş gibi görünüyor. Bu yaklaşım onu doğrudan Porsche Macan Electric ile rekabet edecek premium bir elektrikli modele dönüştürüyor.Yeni Velar’ın, Jaguar Land Rover tarafından geliştirilen EMA (Electrified Modular Architecture) platformunu kullanan ilk modellerden biri olması bekleniyor. Bu altyapı markanın daha kompakt ve tamamen elektrikli ürün gamının temelini oluşturacak.

Arka camın tamamen kapalı olması da dikkat çeken bir diğer unsur. Bu markanın dijital arka görüş kamerası sistemine geçebileceği ihtimalini güçlendiriyor. Böyle bir tercih hem aerodinamik sürtünmeyi azaltabilir hem de menzil optimizasyonuna katkı sağlayabilir. Elektrikli araç dünyasında basit gibi gözüken bu aerodinamik iyileştirmeler ciddi menzil farkları yaratabiliyor.

Velar EV’nin 2026 sonunda tanıtılması 2027’de İngiltere Halewood tesisinde üretime geçmesi bekleniyor. Aynı tesiste Defender Sport ve yeni nesil Evoque’un da üretim planında olduğu belirtiliyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...