Rare, Everwild İle Farklı Bir Deneyim Yaşatmaya Hazırlanıyor

Inside Xbox öncesinde, Rare stüdyosunun yeni oyununu canlı yayın sırasında duyuracağını öğrenmiştik. Sea of Thieves geliştiricisi, Xbox One ve PC için Everwild'ı duyurdu.

Şu anlık geliştirilme aşamasının başlarında olunan Everwild, doğal ve büyülü bir dünyada yeni bir oynanış deneyimi sunacak. Baş Üretici Louise O'Connor yönetimindeki ekip, sadece yeni bir fikri mülkiyetten hedefliyormuş. Gerçekten orijinal ve özel olmasının yanı sıra dünya genelindeki oyuncuların paylaşacağı unutulmaz, merak uyandırıcı ve anlamlı deneyimler sunması isteniyormuş.

Şu an için Everwild hakkında pek fazla bir şey paylaşılmış değil ama aşağıdaki fragman bizlere oyun hakkında birazcık da olsa fikir verebiliyor. Öncelikle bizleri masalsı bir dünyanın beklediği açık ve bu masalsı dünyada birçok farklı türden hayvanı görebiliyoruz. Fragmanda ayrıca üç karakter de yer alıyor. Sanki hayatta kalma türü bir oyun olacakmış gibi görünüyor veya belki de doğayı yaklaşmakta olan bir tehlikeden de korumaya çalışacak olabiliriz. Çünkü bahsi geçen kişilerin doğadaki hayvanlara herhangi bir şekilde saldırmıyorlar. Bizleri ilginç bir oyunun beklediği aşikar ve daha fazla detay öğrenmek için şimdiden sabırsızlandık diyebiliriz. Gelişmeler için takipte olacağız.

Henüz bir çıkış tarihi olmayan Everwild oyununun fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!