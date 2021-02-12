Ratchet & Clank: Rift Apart Çıkış Tarihi ve Türkiye Fiyatı Açıklandı

Ratchet & Clank: Rift Apart çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı belli oldu. Peki, Yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'e özel olarak geliştirilen Ratchet & Clank: Rift Apart ne zaman çıkacak? Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

Ratchet & Clank: Rift Apart Çıkış Tarihi ve Türkiye Fiyatı Nedir?

Imsomniac Games tarafından geliştirilen Ratchet & Clank: Rift Apart, 2020 yılının haziranda ayında gerçekleşen etkinlikte duyurulmuştu. Oyun duyurulduğu ilk günden itibaren dünya genelindeki milyonlarca oyuncu tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanmıştı. Dünya çapında sayısız oyunseverin sabırsızlıkla beklediği video oyununun yayıncılığını ise Sony Interactive Entertainment üstleniyor.

Üçüncü şahıs nişancı (first person shooter) türündeki video oyununda Rachet ve Clank ile boyutlar arası bir yolculuk bizleri bekliyor. Hayranların çıkış tarihi iple çektiği video oyununda Rachet ile Clank'e şeytani bir imparatoru alt etmesinde yardımcı olmamız isteniyor. Aksiyon seviyesinin kısa bir anlığına da olsa azalmadığı macera dolu video oyununun oyunculara macera dolu dakikalar geçirmesinde beklentilerini fazlasıyla karşılayarak yardımcı olması bekleniyor.

FPS türündeki video oyunu, büyüleyici grafikleri ile öne çıkıyor. Oyunculara görsel şölen yaşatacağını iddia eden video oyununun geliştiricileri, oyunculara daha önce görülmeyen gezegenleri ve sevilen eski gezegenleri keşfedebileceğini belirtiyor.

Son paylaşılan fragman, video oyununun çıktığı günü bir an önce görmek isteyenleri fazlasıyla sevindirdi. Bu fragman, Ratchet & Clank: Rift Apart'ın çıkacağı tarihi de içerisinde barındırdı. Fragmanda yer alan bilgiye göre video oyunu, PlayStation 5'e resmi olarak 11 Haziran 2021 tarihinde gelecek.

Ratchet & Clank: Rift Apart ön sipariş şu anda resmi olarak açılmış durumda. Oyunun dijital deluxe sürümünü şimdi ön sipariş verenler, oyun piyasaya sürüldüğünde aşağıda yer alan özelliklerden yararlanabilecek.

Ratchet & Clank: Ayrı Dünyalar

Beş Zırh Seti

Fotoğraf Modu Çıkartma Paketi

20 Nadiranyum

Dijital Oyun Müzikleri

Dijital Sanat Kitabı

Oyun içi geliştirme malzemeleri

Oyunun standart sürümünü ön sipariş verenler yalnızca video oyununun kendisine sahip olacak. Dijital deluxe sürümünün avantajlarından yararlanması mümkün olmayacak. Ratchet & Clank: Rift Apart Standart Sürüm 619 TL, Ratchet & Clank: Rift Apart Dijital Deluxe Sürüm 699 TL olarak açıklandı.