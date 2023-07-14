Ratchet & Clank: Rift Apart'ın PC Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Insomniac Games, Ratchet & Clank: Rift Apart'ın merakla beklenen PC sistem gereksinimlerini açıkladı.

Playstation 5'in en sevilen oyunlarından biri olan Ratchet & Clank: Rift Apart, 26 Temmuz'da PC kullanıcılarının beğenisine sunulacak.

PC platformu için özel geliştirmeler içerecek olan oyun, ışın izleme, NVIDIA DLSS 3.0, AMD FSR 2, Intel XeSS, kilidi açılmış kare hızları ve ultra geniş monitör desteği gibi bir dizi teknolojiyle geliyor. Ayrıca oyun, özelleştirilebilir fare ve klavye kontrollerinin yanı sıra DirectStorage 1.2 desteği de sunacak.

Ratchet & Clank: Rift Apart'ı Oynamak İçin Nasıl Bir Sistem Gerekiyor?

Oyunu çalıştırmak için minimum sistem gereksinimlerine baktığımızda NVIDIA GTX 960 veya AMD RX 470 ekran kartı, 8 GB RAM, 75 GB depolama alanı ve Intel i3-8100 veya AMD Ryzen 3 3100 işlemci bizleri karşılıyor.

Bununla birlikte, optimum bir deneyim için 16 GB RAM, Intel i5-8400 veya AMD Ryzen 5 3600 işlemci ve NVIDIA RTX 3060 veya AMD RX 5700 ekran kartına sahip olmanız öneriliyor.

Ratchet & Clank: Rift Apart, 599 TL fiyat etiketiyle hem Steam hem de Epic Games mağazalarında ön siparişe açılmış durumda.