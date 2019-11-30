Rayman Legends Epic Games Store'da Ücretsiz Oldu, Hemen İndirin

Epic Games Store mağazasının bu haftaki ücretsiz oyunu aktif oldu. Eğer platform oyunlarından hoşlanıyorsanız, Rayman Legends sizi sevindirecektir.

Rayman Legends

Ubisoft tarafından geliştirilen ünlü platform serisinin ilk oyunu 1995 yılında satışa sunulmuştu. Rayman Legends ise şimdilik son oyunu. 2013 yılında PC, PlayStation 3, PlayStation Vita, Wii U ve Xbox One için satışa sunulmuş, daha sonradan PlayStation 4, Xbox One ve Switch için uyarlanmıştı.

Konu olarak Rayman Origins'in bir asır sonrasında geçen Rayman Legends oyununda, Rayman, Globox ve Teensies, büyüleyici tablolar ile dolu bir çadır keşfediyorlar. Bu keşfin akabinde de üçlü bir anda mistik dünyalara geçiş yapıyorlar ve büyük macera da böylece başlıyor. Kahramanlarımızın hedefi ise evlerine geri dönmek.

Oyunu ister tek başınıza, isterseniz de dört kişiye kadar kooperatif desteğiyle oynayabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra beş farklı aşamadan oluşan çevrimiçi meydan okuma modunun da bulunduğunu söyleyelim.

Eğer Rayman Legends ilginizi çektiyse, 6 Aralık 2019 Cuma günü TSİ 18:00'a kadar buradan hesabınıza eklemeniz durumunda daimi olarak sizin olacak. Mağazadan verilecek sıradaki ücretsiz oyun ise Jotun: Valhalla Edition olacak ve 5 Aralık 2019 tarihinde oyuncuların beğenisine sunulacak.