Rayman Origins Ücretsiz Oldu: Fırsatı Kaçırmayın!

Rayman Origins ücretsiz hale geldi. Peki, Ubisoft’un popüler video oyunu ücretsiz bir şekilde nasıl indirilir? Eğlenceli platform oyunu için başlatılan kampanya ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Rayman Origins Ücretsiz Nasıl İndirilir?

İlk olarak cihazınızda yüklü olan web tarayıcısı üzerinden Ubisoft Store'daki Rayman Origins sayfasını ziyaret edin.

Ubisoft üyeliğinize giriş yapın.

"Get it for free" butonuna tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdiğiniz takdirde başarılı yapım içerik kütüphanesine eklenecektir.

Rayman Origins, Ubisoft Store isimli dijital oyun mağazasında ücretsiz oldu. Başarılı video oyunu için başlatılan kampanya 22 Aralık tarihinde sona erecek. Platform oyununu belirtilen süre zarfına kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Yayıncılığını Ubisoft isimli şirketin üstlendiği Rayman Origins'i kütüphaneye ekleme işlemini Uplay Store üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Oyunu bilgisayarınıza indirebilmeniz için Uplay isimli istemcinin yüklü olması gerekiyor. Eğer yüklü değilse bilgisayarınıza indirip kurun.

Uplay istemcisini bilgisayarınıza kurduktan sonra üyeliğinize giriş yapmanız gerekiyor. Daha sonra kütüphaneye eklediğiniz Rayman Origins'i indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden eğlenceli yapımın tanıtım videosunu izleyebilirsiniz.

Rayman Origins Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP / Windows Vista / Windows 7

İşlemci: Intel Pentium 4 3.0 GHz ya da AMD Athlon 64 3000+ 1.8 GHz

RAM: 1,5 GB

Ekran Kartı: 128 MB DirectX 9.0 uyumlu bir ekran kartı

Rayman Origins Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP / Windows Vista / Windows 7

İşlemci: Intel Core 2 Duo E4400 2.0 GHz ya da AMD Athlon X2 3800+ 2.0 GHz

RAM: 2 GB

Ekran Kartı: 128 MB DirectX 9.0 uyumlu bir ekran kartı

Sistem gereksinimlerine göre oyunu önerilen ayarda oynayabilmek için 128 MB DirectX 9.0 uyumlu bir ekran kartı ekran kartına sahip olmak gerekiyor. İşlemci tarafında ise Intel Core 2 Duo E4400 2.0 GHz ya da AMD Athlon X2 3800+ 2.0 GHz isteniyor. Ram'in en az 2 GB olması gerekiyor.

Rayman Origins'in ücretsiz olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu kampanya ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.