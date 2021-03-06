Razer Anzu Akıllı Gözlük Duyuruldu: Özellikleri ve Fiyatı

Razer Anzu akıllı gözlük dikkat çeken özellikleri ve fiyatıyla satışa sunuldu. Gözlerinizi koruyan ve üstün teknolojiye sahip Razer Anzu ile gözlük alışkanlıkları değişebilir. Çerçevesine gizlenmiş yerleşik hoparlörlere ve sesli asistana yer veren Razer Anzu akıllı gözlük özellikleri haberimizde.

Razer, birinci sınıf oyun çevre birimleri ve dizüstü bilgisayarlarıyla büyük bir popülariteye sahip, ancak diğer ürünleri denemekten de çekinmiyor. Ocak ayında şirket, RGB aydınlatmalı, çıkarılabilir ve şarj edilebilir bir yüz maskesi olan Project Hazel'i piyasaya sürmüştü. ABD'li üretici şimdi ise akıllı gözlük pazarına yöneliyor.

Razer Anzu akıllı gözlük özellikleri neler?

Razer, geçmişte Bose ve Amazon tarafından duyurulan ve aynı konsepti takip eden yeni Anzu akıllı gözlüklerini piyasaya sürdü. Gözlükler, sağ ve sol tarafta bulunan dahili hoparlörlerle birlikte geliyor, müzik dinlemenize ve hatta telefon görüşmeleri yapmanıza olanak tanıyor.

Razer, Anzu'yu hem büyük hem de küçük boyut seçenekleriyle yuvarlak veya dikdörtgen çerçevede sunacak. Gözlükler, mavi ışığa karşı yüzde 35 korumalı şeffaf bir çift ve yüzde 99 UV koruması sunan bir çift güneş gözlüğü camı içeren iki lensle birlikte satışa çıkarılacak.

Akıllı özelliklere gelirsek, gözlükler tam anlamıyla kablosuz bir tasarıma sahip. Bu, sol ve sağ tarafın ayrı ayrı şarj edilmesi gerektiği anlamına geliyor. Anzu ayrıca müziğinizi kontrol etmek, telefon görüşmelerini kabul etmek veya reddetmek ve telefonunuzun sesli yardımcısını uyarmak için kullanılabilen dokunmatik kontrollere sahip.

60 ms'lik düşük gecikme süresinin yanı sıra bağlantı için çok yönlü bir mikrofon ve Bluetooth 5.1 desteği de bulunuyor. Gözlüklerin yaklaşık 5,5 saat pil ömrü ve iki haftalık bekleme gücü sunacağı ve katlanarak kapatılabileceği ifade edildi. IPX4 derecesine sahip Anzu akıllı gözlükler hafif yağmur ve tere dayanabiliyor.

Anzu akıllı gözlükleri, yalnızca Razer.com'dan ve fiziksel Razer mağazalarından 200 dolarlık başlangıç ​​fiyatıyla satışa sunulacak. Ancak şu anda stoklarda olmadığını ve bunun için bir bekleme listesi açıldığını da belirtmek gerekiyor.

Peki ya siz Razer Anzu akıllı gözlükleri nasıl buldunuz? Fiyatı ve özellikleri konusunda sizce tatmin edici bir seviyede mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin!