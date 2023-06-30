Razer, Oyun Farelerine Bakışınızı Değiştirecek Yenilikçi Razer Cobra Serisini Tanıttı

Oyun markası Razer, Razer'ın temel özelliklerini simetrik bir tasarımda birleştiren yeni bir oyun faresi serisi Razer Cobra serisini tanıttı.

Amiral gemisi modeli olan Razer Cobra Pro, oyunculara 10 özelleştirilebilir kontrol, 5 bellek profili ve çarpıcı aydınlatma efektleri için 11 Chroma RGB bölgesi içeren sürükleyici ve özelleştirilebilir bir oyun deneyimi sunuyor. Hypershift özelliği ile oyuncular ek işlevlerin kilidini açarak oynanışı geliştirebiliyor.

Cobra serisi, Razer'ın 16,8 milyon renk ve 250'den fazla oyunla uyumluluğa sahip kapsamlı Chroma RGB ekosistemiyle sorunsuz bir şekilde entegre çalışırken Cobra Pro en son teknolojiden yararlanarak Focus Pro 30K Optik Sensör ve HyperSpeed kablosuz bağlantı gibi üstün özellikler sunuyor.

Fareler sadece 77g ağırlığıyla olağanüstü pil ömrü sunarken, kablolu bağlantıyı tercih edenler için Razer Cobra, özelleştirilebilir kontroller ve çarpıcı Chroma ışık altı ile hafif bir alternatif sunuyor.

Razer Cobra serisi hassasiyet, kişiselleştirme ve estetiği bir araya getirerek oyun farelerinin âdeta zirvesi konumunda.

Razer Cobra Serisi Fiyatı