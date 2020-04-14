Razer’dan 'Pokemon' Hayranlarına Özel Kablosuz Kulaklık

Kablosuz kulaklıklar söz konusu olduğunda piyasada birçok farklı seçenek bulmak mümkün. Mesela spor tutkunları için özel dizayn edilmiş kulaklıklardan tutun da, çok yüksek kalitede ses verebilen özel tasarımlar mevcut. Ancak eğlenceli bir kulaklığım olsun diyorsanız, Razer’ın yeni Pikachu temalı kablosuz kulaklığının tam da size göre bir kulaklık olduğunu söyleyebiliriz.

Görsellerden de görüldüğü üzere, Razer’ın bu özel kablosuz kulaklık çifti Pikachu ve Pokemon temasıyla geliyor. Bu kulaklıklara farklı bir hava katan asıl şey ise Poke Topu (Pokeball) şeklinde gelen şarj kutusu. Bu durum kulaklıkları oldukça eğlenceli hale getiriyor.

Fakat bu kulaklıkların şu an için sadece Çin pazarında satışa sunulduğunu ve diğer ülkelerde satılıp satılmayacağının henüz bilinmediğini belirtelim.

Biraz da kulaklıkların özelliklerinden bahsedecek olursak, 13mm’lik sürücülere sahip olan bu kulaklıklar bir sonraki şarja kadar 3 saat boyunca kullanılabiliyor. Dürüst olmak gerekirse bunun pek de uzun bir süre olduğu söylenemez ancak Poke Topu şeklindeki şarj kutusu sayesinde kulaklıklarınızı 5 defa şarj edebilirsiniz. Yani kulaklıkların aslında toplamda 15 saat pil ömrüne sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Kablosuz kulaklıklara yabancı olmayan Razer, kısa süre önce de Hammerhead True Wireless Earbuds isimli kablosuz kulaklıkları piyasaya sürmüştü. Ancak Pokemon temalı bu kulaklıkların, markanın kısa süre önce çıkardığı kulaklıklarla bir bağlantısı var mı, yoksa bunlar tamamen farklı yeni bir ürün mü bundan emin değiliz.

Pokemon temalı, hoş görünümlü bu kablosuz kulaklıklar yaklaşık 120 dolardan (yaklaşık 815 TL) satışa sunulacak ve 16 Nisan’da piyasaya sürülecek.