Razer'dan Telefonunuzu Gamepad'e Çeviren Ekipman

CES 2020 kapsamında lansman düzenleyen Razer, tanınmış mobil ekipman üreticisi Gamevice ile ortaklaşa yeni bir mobil odaklı oyun denetleyicisi tanıttı. Razer Kishi adı verilen gamepad'in düşük gecikme özelliği dikkat çekiyor.

Razer yeni ekipmanında gizli bir USB-C bağlantı noktasıyla düşük gecikmeyi destekleyeceğinden bahsediyor. Tıklanabilir analog düğmeler ve çubuklar içeren Razer Kishi'de Fortnite veya daha eski Final Fantasy oyunlarını eşleştirmek isteyebilirsiniz ancak bulut tabanlı oyunlara da destek sağlıyor. Project xCloud ve Nvidia'nın GeForce NOW gibi bulut akış hizmetlerini oynatabiliyor.

Bir platformlar arası denetleyiciden beklediğiniz gibi Kishi, çeşitli telefonlara uyacak kadar esnek. Cihazın iki tarafı telefonun üst ve alt kenarlarına sıkışarak kullanılabiliyor. Hem Android hem de iOS sürümlerinde çift analog çubuk, bir D-pad ve oyun çubuğu barındıran ürünün Gamevice tasarımına sahip olduğunu belirtelim.