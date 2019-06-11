Razer, Enerji İçeceği Markası Respawn'ı Duyurdu

Razer kendi enerji içeceği markasını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde 1 Nisan şakası yapmak için Razer Venom adlı bir oyuncu içeceği tanıtan Razer, bu sefer gerçekten Respawn isimli enerji içeceğini piyasaya sundu.

Razer Enerji İçeceği Üretti!

Yeni tanıtılan enerji içeceği toz halinde ve üzerine su dökülüp karıştırıldıktan sonra kullanıma hazır hale gelmekte. Nar karpuz, mavi ahududu, tropikal ananas ve yeşil elma olmak üzere toplam 4 farklı aromaya sahip olan Respawn, şeker içermemekte. P orsiyon başına 95mg kafein içeren enerji içeceği, sadece 20 kalori.

Razer, yeni enerji içeceği Respawn'nın kutu fiyatının 24,99 dolar olduğunu ve kutuda toplam 20 adet toz enerji içeceğinin bulunduğunu söyledi. Razer Respawn'nın şişesini ayrı olarak satacak! Şişenin fiyatının 29,99 dolar olduğu açıklandı. Razer, yeni enerji içeceği hakkında "gelişmiş konsantrasyon" ve "artan uyanıklık ve odaklanma" sağlayacağını iddia etti.

Razer Respawn'nın ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor. Oyuncuların yeni enerji içeceğine büyük ilgi göstermesi ve e-spor turnuvalarında kullanması beklenmekte.