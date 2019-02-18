Razer Game Store, Açıldıktan Sadece Bir Sene Sonra Kapanıyor

Oyuncu ekipmanları denilince akla gelen ilk markalardan birisi olan Razer, bu ayın sonunda dijital oyun mağazasını kapatacağını açıkladı.

Razer Game Store, Steam’in hakim olduğu dijital oyun pazarına yeni bir soluk getirmek amacıyla Nisan 2018’de kullanıma açılmıştı. ABD’li şirket, müşterilerini donanım ve dijital içerik almaya teşvik etmek için Razer Gold adında sanal kredi sistemi başlatmıştı.

Şirket, dijital oyun mağazasının neden kapandığına dair yorum yapmadı; ancak işlerin Razer’ın umduğu kadar iyi gitmediğini tahmin etmek pek zor olmasa gerek.

Razer tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Size harika dijital oyun teklifleri önermek ve sunmak bizim için önemli bir ayrıcalık oldu. Topluluğumuzun bir parçası olarak size sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Desteğiniz için çok teşekkür ederiz”

Razer Game Store'dan satın alınan oyunlar, mağazanın kapanmasından etkilenmeyecek. Yani oyuncular, daha önce satın aldıkları oyunları diledikleri gibi oynayabilecekler. Şirket ayrıca, tüm kullanıcı verilerini Razer’ın Gizlilik Poltikasına uygun olarak korumaya devam edeceklerini vurguladı.

Razer her ne kadar dijital oyun pazarından umduğunu bulamasa da, pazar her geçen gün büyümeye devam ediyor. Sektörün lideri konumunda olan Steam, 2017’de dijital oyun satışlarından 4,7 milyar dolar gelir sağlamıştı. Epic Games ise dünyanın en popüler oyunlarından haline gelen Fortnite sayesinde geçtiğimiz yıl 3 milyar dolar kar elde etmişti.

Fortnite’ın yakaladığı başarının ardından, kitleyi farklı noktalara kaydırmak isteyen Epic Games, Aralık 2018’de Epic Games Store’u açarak Steam’e rakip olmuştu.