Razer Yeni Kablosuz Kulaklığını Tanıttı: Hammerhead True Wireless Pro

Razer en yeni kablosuz kulaklık modelini duyurdu. Razer Hammerhead True Wireless Pro özellikleri ve fiyatı açıklandı. İşte Razer Hammerhead True Wireless Pro özellikleri ve fiyatı.

Razer Hammerhead True Wireless Pro Özellikleri ve Fiyatı

Razer Hammerhead True Wireless Pro, güncellenmiş mikrofonlar, yeni bir kulak içi oturma, özelleştirilebilir dokunmatik kontroller, yeniden tasarlanmış bir kasa ve iyileştirilmiş pil ömrü dahil olmak üzere önceki modele göre bazı iyileştirmelere sahip.

Yeni Hammerhead modelinde 7 farklı çift uç bulunuyor. Böylece kulaklıklar kulağa tam oturmuş oluyor. Hammerhead True Wireless Pro, su ve ter direnci için IPX4 sertifikasına sahip. Kulaklıklar kutu ile birlikte toplamda 20 saate kadar kullanım sunuyor.

Hammerhead True Wireless Pro'da 10 mm sürücüler ve şirketin gecikmeyi "SBC / AAC kodeklerini destekleyen diğer gerçek kablosuz kulaklıklara kıyasla" yarı yarıya azaltabileceğini iddia ettiği bir Oyun Modu bulunuyor.

Kulaklığın fiyatının 199 euro olduğu açıklandı. 199 euro şu anki kur ile vergiler hariç 1.892 TL'ye tekabül ediyor.

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