Razer'ın Akıllı Telefonunun Özellikleri Sızdırıldı

ABD merkezli Razer şirketi, oyuncu odaklı olarak bir akıllı telefon çıkaracak. Dünkü haberimizde Razer’in bir akıllı telefon için çalıştığını belirtmiştik. Bugün ise cihazın teknik detayları GFXBench sitesinde ortaya çıktı.

Oyuncu ekipmanları konusunda akla ilk gelen markalardan biri olan Razer, uzun süredir akıllı telefon çıkaracak iddiasıyla piyasada boy gösteriyordu. Kendi web sitesinde “Yakında Geliyor!” şeklinde bir duyuru yapan Razer, akıllı telefon çıkaracağını böylece doğrulamıştı. Ancak bugün GFXBench sitesinde görünen cihaz, gerçekten hiç fena özelliklere sahip değil.

Henüz akıllı telefonun ismi konusunda bir bilgi bulunmuyorken 5.7 inç 2560x1440 çözünürlüğünde bir ekranla geleceği ifade ediliyor. Ayrıca 8GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi olacağı iddia edilen cihazın, arkada 11MP, önde 7MP kamerası olacağı söyleniyor. 4K çekim yapabilecek arka kamera, tek bir kamerayla gelecek. Qualcomm’un Snapdragon 835 yonga setinden beslenecek telefonda Android 7.1.1 “Android Razer Sürümü” olacağı söyleniyor.

Tasarım ve fiyat konusunda henüz bir bilgiye maalesef sahip değiliz. Ancak oyunculara yönelik olacağı bildirilen telefonun, muhakkak farklı bir tasarımı olacaktır. Ayrıca 1 Kasım tarihinde etkinlik düzenleyecek Razer’in, bu etkinlikte telefonu tanıtması bekleniyor. Amiral gemisi kategorisinde olacak cihazın hedefinde oyuncuların olduğu ifade ediliyor.