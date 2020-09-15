Razer Oyuncuların Kişisel Verilerini Yanlışlıkla Sızdırdı!

Oyuncu ekipmanı denildiğinde akla ilk gelen isimlerden bir tanesi olan Razer, geçtiğimiz hafta oyuncu sakızı satışa sunması ile gündeme gelmişti. Şirket bu kez ise oyuncuların kişisel verilerini sızdırması ile gündeme geldi. Yayımlanan yeni bir rapora göre Razer, 100.000'den fazla oyuncunun bilgilerini yaklaşık bir ay boyunca yanlışlıkla sızdırdı. Söz konusu sızdırılan bilgiler ile ilgili detaylar haberimizde.

100.000'den Fazla Oyuncunun Kişisel Verisi Sızdırıldı

Güvenlik araştırmacısı Volodymyr Diachenko, yaptığı açıklamada, sunucunun yanlış yapılandırılması nedeni ile Razer'ın web sitesinde yer alan müşteri verilerinin 18 Ağustos tarihinden beri herkese açık olduğunu tespit etti. Sızdırılan veriler arasında isim soyisim, adres, e-posta adresleri, ürün sipariş türleri ve telefon numaralarının yer aldığı belirtildi. Yapılan açıklamaya göre söz konusu sızıntıdan şifre ve kredi kartı bilgileri etkilenmedi.

Diachenko, sunucudaki yanlış yapılandırmayı internet üzerinden tespit ettikten sonra üç hafta içerisinde birkaç kez oyuncu ekipmanı üreticisi Razer'a durumu bildirdiğini söyledi. Güvenlik araştırmacısı Volodymyr Diachenko, tam üç hafta sonra Razer'dan yanıt alabildi. Razer söz konusu yanlış yapılandırmayı 9 Eylül tarihinde düzeltti. Oyuncu ekipman üreticisi Razer'ın böyle büyük bir sızıntıya geç müdahale etmesi, kullanıcıların şirkete tepki göstermesine neden oldu.

Kullanıcıların kredi kartı bilgilerinin sızdırılmadığı belirtildi ancak bilgisayar korsanları, sızdırılan e-posta adreslerine ulaşabilir ve oltalama olarak da adlandırılan phishing yöntemini kullanabilir. Peki, bilgisayar korsanları phishing yöntemini nasıl kullanabilir? Bilgisayar korsanları söz konusu e-posta adreslerine kendisini resmi bir kurum olarak tanıtarak kullanıcıların kredi kartı bilgilerini isteyebilir. Bu sebepten ötürü kullanıcıların çok dikkatli olması gerekiyor.