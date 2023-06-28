Razer'dan Oyunculara Müjde: Kulak İçi Kulaklık Modelini Tanıttı

Oyunseverlerin vazgeçilmezi Razer, bugün modern ses sistemleri göz önünde bulundurarak ürettiği kulak içi kulaklığı Razer Moray'ı piyasaya sürdü. E-spor oyuncuların ve oyunseverlerin geri bildirimleri dikkate alınarak üretilen cihaz gün boyunca benzersiz ses kalitesi sunarak uzun süre bilgisayar başında vakit geçirmenizi sağlar.

Razer Oyunseverleri Heyecanlandıracak Ürününü Tanıttı

Kalite standartları üst seviyede olan Razer Moray, performans güvencesi olan ürünler için verilen THX® Sertifikasyonuna sahip. Alanında uzman ses teknisyenleri tarafından test edilen Moray, hem canlı yayın platformlarında hem de yüksek grafikli oyunlar için en yüksek ses kalitesi vaad ediyor.

Razer'ın Donanım İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Alvin Cheung Moray için "Yayıncılara yüksek tanımlı ses ve gün boyu rahatlık sunmak için tasarlanmış bir evrim. Razer Moray ile, tipik olarak kulak içi kulaklıkla ilişkilendirilen olağanüstü ses kalitesini yalnızca yayıncılara değil, oyunculara da getiriyoruz. Bu ürünün gıpta ile bakılan küresel altın standart ses doğruluğu işareti olan THX Sertifikasını kazandığını duyurmaktan da gurur duyuyoruz."dedi

Razer’ın ergonomik şekilde tasarlanan ürünü Moray, uzun yıllar kullanım imkanı sunar. Cihazın yeni tasarımı geleneksel kulaklıklarından farklı olarak kafa ve kulaklar üzerindeki baskıyı ortadan kaldırıp rahat bir oyun ve yayın deneyimi sunar. Razer'ın Moray ile oyun teknolojisine kazandırdığı bu büyük buluş oyun ve yayınlardaki değişimi temsil ediyor.