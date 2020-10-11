Razer Oyuncu Koltuğu Tanıtıldı

Oyuncu ekipmanı denildiğinde akla ilk gelen isimlerden bir tanesi olan Razer Iskur olarak adlandırdığı ilk oyuncu koltuğunu tanıttı. Razer tarafından tanıtılan oyuncu koltuğu, sunduğu özellikler ile dikkat çekiyor. Çok başarılı bir tasarıma sahip olan koltuk, fiyat etiketi ile oyuncuları üzdü. Peki, Razer tarafından satışa sunulan oyuncu koltuğu fiyatı nedir? Razer oyuncu koltuğu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Razer Oyuncu Koltuğu Fiyatı ve Özellikleri

Oyuncular vakitlerinin büyük bir kısmını bilgisayar başında geçiriyor. Uzun saatler boyunca bilgisayar başında oturulması bel ağrısı gibi birçok sağlık sorununa neden olabiliyor. Bu sebepten ötürü bilgisayar başında uzun vakit geçiren kişiler için en az bilgisayar kadar koltuklar da oldukça önemlidir. Razer, tam da bu konuyu ele alarak ilk oyuncu koltuğunu tanıttı. Oyuncu ekipmanı üreticisi tarafından üretilen oyuncu koltuğu yalnızca koltuğun üzerine logo eklenen standart bir mobilya değil. Şirket tarafından tanıtılan koltuk birçok özellik sunuyor.

Razer oyuncu koltuğu harici bel destek sistemine sahip. Şirket, bel destek sisteminin uzun saatler boyunca bilgisayar başında vakit geçiren kişilere maksimum konfor sunacağını belirtti. Oyuncular, harici bel destek sistemini istediği şekilde ayarlayabilecek. Oyuncuların istediği şekilde ayarlayabileceği harici bel destek sistemi, omurganın alt ve orta kısımlarında yer alan gerginliği azaltacağı iddia ediliyor. Böylece bel ağrısı gibi sağlık sorunları önlenecek. Şirket, koltukta yer alan harici bel destek sisteminin oyuncuların duruşunu düzeltebileceğini iddia ediyor.

Iskur olarak adlandırılan oyuncu koltuğunda konfor seviyesini üst seviyeye taşımak için köpüklü yastıklar, 4D ayarlanabilir kolçak, hafızalı köpük tabanlı boyun yastığı yer alıyor. Oyuncu koltuğunun ön ve arka kısmında Razer logosu yer alıyor. Üst seviye konfor sunacak olan oyuncu koltuğu Iskur'un fiyat etiketi ise dudak uçuklatıyor. Fiyatı ve sunduğu özellikler ile dikkat çeken Iskur, Razer'ın web sitesi üzerinden 500 dolar fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

500 dolar yani yaklaşık 3929 TL fiyat etiketine sahip olan Iskur, sunduğu özellikler ve diğer oyuncu koltuklarının fiyatı göz önünde bulundurulduğunda oldukça makul olabilir. Razer tarafından tanıtılan Iskur isimli oyuncu koltuğunun çok yakında ülkemizde de satışa sunulabilir. Iskur'un sunduğu özellikler ve fiyat etiketi hakkında ne düşünüyorsunuz? Razer tarafından satışa sunulan Iskur ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.