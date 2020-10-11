Razer Oyuncu Kredi Kartı Duyuruldu

Dünyanın en popüler oyuncu ekipmanı üreticisi Razer, dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Geçtiğimiz aylarda oyuncu sakızı satışa sunarak oyuncuların büyük bir kısmı şaşırtan Razer, bu kez oyuncular için bir kredi kartı duyurdu. Özellikle tasarımını ile ön plana çıkan kredi kartı, dünyanın ilk ışıklı kredi kartı olma unvanına sahip. Razer Card olarak adlandırılan kredi kartı pek çok avantaj sunuyor. Peki, Razer oyuncu kredi kartı özellikleri neler? Razer tarafından oyuncular için çıkarılacak olan kredi kartı ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Razer Oyuncu Kredi Kartı Ne Zaman Çıkacak?

Oyuncu ekipmanı denildiğinde akla ilk gelen şirketlerden bir tanesi olan Razer, dünyanın ilk ışıklı kredi kartını tanıttı. Razer tarafından duyurulan kredi kartı, alışılmışın dışında bir tasarıma sahip. Işıklı olması ile oyuncuların dikkatini çeken kart ,mat siyah yüzeye sahip ve kartın üzerinde Razer logosu bulunuyor. Kartın üzerindeki yeşil renge sahip logo Razer'ı temsil ediyor.

Razer Card'ın beta süreci Singapur'da 1337 kullanıcı tarafından gerçekleşecek. Razer Card'ın diğer ülkelerde ne zaman piyasaya çıkacağı henüz belli değil ancak mevcut beta süreci yıl sonuna kadar devam edecek. Razer Card, Singapur pazarında beta sürecinin durumuna bağlı olarak muhtemelen 2021'in başlarında diğer ülkelerde de kullanıma sunulacaktır.

Razer Card sahipleri tüm alışverişlerinde yüzde 1 geri ödeme avantajına sahip olacak. Razer oyuncu kredi kartı sahipleri, RazerStore ve Razer Gold satın alımlarında yüzde 5'e varan geri ödemeye sahip olabilecek. Kartın beta sürecinde ise kullanıcılara yüzde 10'a varan geri ödeme yapılacak.

Visa markalı Razer Card, temassız ödeme özelliğine de sahip. Temassız işlemler esnasında kartın üzerinde yer alan logo yeşil renge dönecek. Kullanıcılar, Razer Pay isimli uygulaması üzerinden kartı ekleyebilecek. Böylece kolay ve güvenli bir şekilde alışveriş yapabilecek. Kart, standart ve premium olmak üzere iki farklı seçeneğe sahip olacak. Kullanıcılar ister standart kartı kullanabilecek ister kartı premium sürüme yükseltebilecek.

Sunduğu özellikler ve sahip olduğu tasarım ile çok sayıda oyuncunun dikkatini çeken kredi kartı, ilerleyen dönemlerde daha fazla ülkede kullanılabilmesi bekleniyor. Razer tarafından duyurulan kart hakkında ne düşünüyorsunuz? Razer Card olarak adlandırılan oyuncu kartı ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.