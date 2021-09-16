Razer Parmak Kılıfı Tanıtıldı: Fiyatı Ne Kadar?

Oyuncu ekipmanı denildiğinde akla ilk gelen isimlerden bir tanesi olan Razer, parmak kılıfı ürününün tanıtımını gerçekleştirdi. Şirket tarafından satışa sunulan yeni ürün, mobil oyun oynayan oyunculara hitap ediyor. Razer'ın oyuncular için satışa sunduğu ilginç ürünün özelliklerine ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Razer Parmak Kılıfı Özellikleri ve Fiyatı Nedir?

Razer, bu zamana kadar oyuncu monitörü, kulaklık, mouse, klavye, oyuncu koltuğı, kontrolcü, oyuncu terliği, giysi, dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar, kulaklık, oyuncu sakızı, akıllı gözlük ve daha birçok farklı ürün üretti. Geniş bir ürün yelpazesine sahip olan oyuncu ekipmanı üreticisi Razer, yeni bir ürün tanıttı.

Çok sayıda oyuncu akıllı telefon ya da tabletin dokunmatiğini kullanarak oyun oynuyor. Dokunmatiğin kullanılarak oyun oynanması bazı sorunlara neden olabiliyor. Örneğin ekranda parmak izleri olabiliyor. Bu durum da oyun deneyimini olumsuz yönde etkileyebiliyor.

Özellikle yaz mevsiminde oyun oynarken parmakların terlemesi de oyundaki performansı olumsuz yönde etkiliyor. Bunların yanı sıra ekranda yağ izi de olabiliyor. Oyuncu ekipmanı denildiğinde akla ilk gelen isimlerden bir tanesi olan şirket, mobil cihazda oyun oynarken karşılaşılacak bu sorunları ortadan kaldırmak için parmak kılıfı satışa sundu.

"Razer Gamıng Fınger Sleeve" olarak isimlendirilen kılıfın pürüzsüz yüksek hassasiyete sahip kumaştan üretildiği belirtildi. Kılıfların hafif ve nefes alabilir bir yapıya sahip olduğu açıklandı. Bu sayede oyun oynarken kılıfların takılı olduğu parmakların terlemesini önlenecek.

Parmak kılıfı, Razer'ın resmi web sitesi üzerinden 9,9 dolar fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Razer Gamıng Fınger Sleeve isimli ürünün bir paketinde iki adet kılıf yer alıyor. 0,8 milmetrelik bir kalınlığa sahip olan parmak kılıfı, uzun süre boyunca sorunsuz oyun deneyimi vadediyor.

Oyuncular, Razer tarafından satışa sunulan ürüne yoğun bir ilgi gösterdi. Razer mağazasındaki ürünün sayfasında şu anda stokların tükendiği ifadesi yer alıyor. Stokların ne zaman güncelleneceğine dair bir bilgi yer almıyor.

Akıllı telefon ya da tablet üzerinden oyun oynayan oyuncular için satışa sunulan Razer Gamıng Fınger Sleeve isimli parmak kılıfı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni ürüne ilişkin düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.