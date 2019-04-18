Razer Phone 2’nin 'Satin Black' Modeli Duyuruldu!

Razer Phone 2 her ne kadar bir oyun telefonu olsa da, bu yılın en beğenilen Android akıllı telefonları arasında yer alıyor. Şirket şimdi de Razer Phone 2’nin yeni bir versiyonunu daha duyurdu. 'Satin Black Razer Phone 2' olarak adlandırılan yeni versiyon, 'saten mat siyah' rengiyle dikkat çekiyor.

Satin Black Razer Phone 2, orijinal Razer Phone 2’nin parklak görünümünden farklı olarak mat bir görünümle geliyor. Yeni model de önceki model gibi camdan yapılmış bir tasarıma sahip ve cihazın üzerindeki Razer LED logosu hala parlıyor. Ancak yeni versiyonda parmak izi lekeleri ve izleri azaltılarak parmak izi özelliğinin kullanımı iyileştirilmiş durumda. Ayrıca yeni modelin masa gibi yüzeylerde kaymaya daha az meyilli olduğu söylenebilir.

Razer Phone 2’nin yeni versiyonu, aynı özelliklerle ve orijinal Razer Phone 2’deki 120Hz’lik ekran ile geliyor. Sadece cihazın arka kısmında yeni bir görünüm sunuluyor. Razer, Satin Black modelinin sadece Razer’ın çevrimiçi mağazası üzerinden satışa sunulacağını, önceki model olan Mirror Black’in ise perakende mağazalarından satın alınabileceğini belirtiyor. Razer’ın çevrimiçi mağazasında şu anda her iki model de 499 dolarlık (yaklaşık 2.900 TL) fiyat etiketine sahip.

En Üst Düzey Oyun Telefonlarından!

Orijinal Mirror Black Razer Phone 2’ye bir alternatif olarak gelen Razer Phone 2’nin sınırlı sayıdaki yeni Satin Black Limited Edition modeli, mat siyah rengiyle birlikte şu anda yalnızca Razer.com üzerinden satışa sunulmuş durumda.

Razer Phone 2’deki tüm harika özellikler yeni versiyon için de geçerli. Ödüllü 120Hz UltraMotion Ekran, Qualcomm Snapdragon 845 işlemcisi, görüntü sabitleme özelliğine sahip çift kamera, kablosuz hızlı şarj özelliği ve Qualcomm Quick Charge 4+, IP67 dereceli su geçirmezlik, tüm gün oyun oynamak ve çoklu görevler için 4.000 mAh’lik batarya gibi özellikler bunların başlıcaları.

Telefon, 120Hz’lik ekranıyla diğer akıllı telefonların ekran yenileme hızını ikiye katlıyor ve ipeksi yumuşaklıkta düzgün görselller sunarak en üst düzey oyun cihazlarından birisi olduğunu kanıtlıyor. Ayrıca Razer Phone 2, ihtiyaçlarınıza göre uyarlanabilen en güncel Android 9.0 'Pie' işletim sistemiyle geliyor.