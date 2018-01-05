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Razer Phone ile 120Hz'de Oynanabilecek Oyunlar Açıklandı

Ömer Dursun
Ömer Dursun Mobil
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Geçtiğimiz yıl çıkış yapan ve üst seviye özellikleriyle dikkat toplamayı başaran Razer Phone için bugün bir liste yayınladı. Bildiğiniz üzere cihazın ekranı 120 Hz destekli olarak çalışıyor ve kullanıcıya mükemmel bir yenileme hızı sunuyor. Yayınlanan bu listeyle beraber Razer Phone'un hangi oyunlarda 120 Hz destek vereceği de belli oldu.

Ekran konusunda rakip markalara göre bir hayli gelişmiş olan Razer, çıkardığı akıllı telefonun oyunseverlere yönelik olacağını belirtmişti. Snapdragon 835, 8GB RAM gibi üst seviye donanımlara sahip olan Razer Phone, 120 Hz yenileme hızına sahip 5.7 inç Full HD+ ekran ile geliyor.

Şirket tarafından 120 Hz destekli olacağı söylenen oyunların tam listesine göz atmak isterseniz:

Dövüş

  • Tekken Mobile
  • Injustice
  • Injustice 2
  • Mortal Kombat X

Yarış

  • Gear.Club
  • Asphalt 8
  • Riptide GP: Renegade

RPG - MMORPG

  • Final Fantasy XV: Personal Edition
  • Space Rangers: Legacy
  • Vendetta Online
  • Runescape
  • Lineage 2: Revolution
  • Evoland
  • Middle Earth: Shadow of War

Arcade

  • Pac-Man
  • Pac-Man Pop!
  • RC Soccer
  • Super Samurai Rampage
  • Chicken Jump
  • Zen Pinball

MOBA

  • Arena of Valor
  • Vainglory

FPS

  • Modern Combat 5
  • Shadowgun Legends
  • Hitman Sniper

Gerçek Zamanlı Strateji

  • Titanfall Assault
  • Warhammer 40k: Freeblade
  • Warfair
  • World of Tanks: Blitz
  • World of Warships

Aksiyon - Macera

  • KillAllZombies
  • Meridian
  • Bug Butcher
  • Caterzillar
  • Dash Galactic

Puzzle - Strateji

  • Star Vikings
  • Puzzle Quest 2
  • Talos Principle
  • Mini Metro
  • Hitman Go
  • Lara Croft Go
  • Deus Ex Go

Spor

  • OK Golf

Ritim

  • Dub Dash

Konum Tabanlı

  • Pokemon Go

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