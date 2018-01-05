Razer Phone ile 120Hz'de Oynanabilecek Oyunlar Açıklandı

Geçtiğimiz yıl çıkış yapan ve üst seviye özellikleriyle dikkat toplamayı başaran Razer Phone için bugün bir liste yayınladı. Bildiğiniz üzere cihazın ekranı 120 Hz destekli olarak çalışıyor ve kullanıcıya mükemmel bir yenileme hızı sunuyor. Yayınlanan bu listeyle beraber Razer Phone'un hangi oyunlarda 120 Hz destek vereceği de belli oldu.

Ekran konusunda rakip markalara göre bir hayli gelişmiş olan Razer, çıkardığı akıllı telefonun oyunseverlere yönelik olacağını belirtmişti. Snapdragon 835, 8GB RAM gibi üst seviye donanımlara sahip olan Razer Phone, 120 Hz yenileme hızına sahip 5.7 inç Full HD+ ekran ile geliyor.

Şirket tarafından 120 Hz destekli olacağı söylenen oyunların tam listesine göz atmak isterseniz:

Dövüş

Tekken Mobile

Injustice

Injustice 2

Mortal Kombat X

Yarış

Gear.Club

Asphalt 8

Riptide GP: Renegade

RPG - MMORPG

Final Fantasy XV: Personal Edition

Space Rangers: Legacy

Vendetta Online

Runescape

Lineage 2: Revolution

Evoland

Middle Earth: Shadow of War

Arcade

Pac-Man

Pac-Man Pop!

RC Soccer

Super Samurai Rampage

Chicken Jump

Zen Pinball

MOBA

Arena of Valor

Vainglory

FPS

Modern Combat 5

Shadowgun Legends

Hitman Sniper

Gerçek Zamanlı Strateji

Titanfall Assault

Warhammer 40k: Freeblade

Warfair

World of Tanks: Blitz

World of Warships

Aksiyon - Macera

KillAllZombies

Meridian

Bug Butcher

Caterzillar

Dash Galactic

Puzzle - Strateji

Star Vikings

Puzzle Quest 2

Talos Principle

Mini Metro

Hitman Go

Lara Croft Go

Deus Ex Go

Spor

OK Golf

Ritim

Dub Dash

Konum Tabanlı

Pokemon Go

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