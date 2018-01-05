Razer Phone ile 120Hz'de Oynanabilecek Oyunlar Açıklandı

Geçtiğimiz yıl çıkış yapan ve üst seviye özellikleriyle dikkat toplamayı başaran Razer Phone için bugün bir liste yayınladı. Bildiğiniz üzere cihazın ekranı 120 Hz destekli olarak çalışıyor ve kullanıcıya mükemmel bir yenileme hızı sunuyor. Yayınlanan bu listeyle beraber Razer Phone'un hangi oyunlarda 120 Hz destek vereceği de belli oldu.
Ekran konusunda rakip markalara göre bir hayli gelişmiş olan Razer, çıkardığı akıllı telefonun oyunseverlere yönelik olacağını belirtmişti. Snapdragon 835, 8GB RAM gibi üst seviye donanımlara sahip olan Razer Phone, 120 Hz yenileme hızına sahip 5.7 inç Full HD+ ekran ile geliyor.
Şirket tarafından 120 Hz destekli olacağı söylenen oyunların tam listesine göz atmak isterseniz:
Dövüş
- Tekken Mobile
- Injustice
- Injustice 2
- Mortal Kombat X
Yarış
- Gear.Club
- Asphalt 8
- Riptide GP: Renegade
RPG - MMORPG
- Final Fantasy XV: Personal Edition
- Space Rangers: Legacy
- Vendetta Online
- Runescape
- Lineage 2: Revolution
- Evoland
- Middle Earth: Shadow of War
Arcade
- Pac-Man
- Pac-Man Pop!
- RC Soccer
- Super Samurai Rampage
- Chicken Jump
- Zen Pinball
MOBA
- Arena of Valor
- Vainglory
FPS
- Modern Combat 5
- Shadowgun Legends
- Hitman Sniper
Gerçek Zamanlı Strateji
- Titanfall Assault
- Warhammer 40k: Freeblade
- Warfair
- World of Tanks: Blitz
- World of Warships
Aksiyon - Macera
- KillAllZombies
- Meridian
- Bug Butcher
- Caterzillar
- Dash Galactic
Puzzle - Strateji
- Star Vikings
- Puzzle Quest 2
- Talos Principle
- Mini Metro
- Hitman Go
- Lara Croft Go
- Deus Ex Go
Spor
- OK Golf
Ritim
- Dub Dash
Konum Tabanlı
- Pokemon Go
Diğer Kategoridekiler
- Chameleon Run
- Minecraft
- Sandbox 3d
- Armajet
YORUMLAR