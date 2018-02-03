Razer Phone'un Özel Sürümü Gold Edition Satışa Çıktı

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen ve büyük beğeni toplayan Razer Phone, özel bir sürüm ile tekrar satışa sunuluyor. 2018 Çin Takvimine göre İlkbahar Festivali’ni kutlamak amacıyla Köpek Yılı'na denk getirilen telefon, Çinli müşteriler odaklanarak raflardaki yerini alacak.

Özel kırmızı ve sarı kutu içerisinde satışa sunulacak olan Razer Phone Gold Edition'da teknik özelliklerde herhangi bir farklılık görünmüyor. Bu anlamda Razer Phone ile birebir olan özel sürüm, tasarım açısından sadece biraz makyajlanmış durumda. Cihazın arkasında yer alan Razer logosunu altın sarısına boyayan ABDli şirket, ayrıca Gold Edition için Köpek Yılı'na özgü arka plan görselleri hazırlamayı ihmal etmemiş.

Gold Edition'un manşet görseline baktığımızda, mandalina süslemeleri gözlerden kaçmıyor. Ancak kırmızı ve sarı işlemeli kutu ve yine altın sarısındaki çıkartmalar da bir hayli ilgi çekici. Ayrıca yine sarı olarak hazırlanmış bir garanti belgesi ve iki adet broşür olduğu gözlemlenebiliyor.

2 Şubat itibarıyla satışa başlayan Razer, bu modelin sınırlı sayıda üretileceğini belirtti. Fakat sınırlı sayıda olmasına rağmen fiyatta artış yapmaktan kaçınmış gibi gözüküyor. Şu anda normal Razer Phone ile Gold Edition aynı fiyat etiketine sahip. İkisi de 700 dolar seviyesinde. Ayrıca ürün sadece Hong Kong, Razer Store Hong Kong ve Razer Store ABD üzerinden satılıyor.