Razer Tam Kablosuz Oyuncu Kulaklığını Tanıttı!

Razer oyunculara yönelik yeni tam kablosuz kulaklığı Razer Hammerhead True Wireless modelini duyurdu.

Razer Hammerhead True Wireless Detayları

Hangi marka olursa olsun, aldığınız pek çok tam kablosuz kulaklık modeli gecikmeli ses aktarımı ile canınızı sıkacaktır. Bu noktada özellikle oyunlarda bu durumun ağır bir şekilde hissedildiğini ve bu tip kulaklıklar ile oyun oynamanın pek de mümkün olmadığını söyleyebiliriz.

Bu soruna karşı geliştirilen Razer Hammerhead True Wireless; gecikme, takılma ve senkronizasyon sorunlarını ortadan kaldırıyor. Ultra düşük gecikmeli Bluetooth 5.0 teknolojisi ile kutudan çıkan model, gecikme süresini yalnızca 60 ms seviyesine indiriyor.

Kulaklıkların tek şarj ile 3 saate kadar kullanım imkanı sunduğunu ve taşıma çantasının da 12 saate kadar ekstra batarya desteği ile geldiğini belirtelim. Bu taşıma çantası ise USB-C aracılığı ile şarj ediliyor.

Tasarım tarafında baktığımızda ise diğer modellerin harmanlanmış bir haline sahip olduğunu, ne varsa ortaya karışık yüklendiğini söyleyebilirim.