Razer Telefon Soğutucu Fan Geliştirdi

Razer telefon soğutucu fan satışa sundu. Oyuncu ekipmanı denildiğinde akla ilk gelen isimlerden bir tanesi olan Razer'ın ürettiği fan, Android ve iPhone ile uyumlu olarak çalışıyor. Peki, Razer Phone Cooler Chroma olarak isimlendirilen ürünün özellikleri ve fiyatı nedir? Konuya dair ayrıntılar haberimizde.

Razer Telefon Soğucu Fan Özellikleri ve Fiyatı

Razer, bu zamana kadar oyuncu monitörü, kulaklık, mouse, klavye, oyuncu koltuğı, kontrolcü, oyuncu terliği, giysi, dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar, kulaklık, oyuncu sakızı, akıllı gözlük ve daha birçok farklı ürün üretti. Geniş bir ürün yelpazesine sahip olan oyuncu ekipmanı üreticisi Razer, yeni bir ürünü piyasaya sürdü.

Günümüzde donanımın güçlenmesi ile birlikte oyuncuların büyük bir kısmı artık oyun oynamak için akıllı telefonları tercih ediyor. Akıllı telefonlar her ne kadar güçlü bileşenlere sahip olsa da uzun süre oyun oynandığında oldukça fazla ısınabiliyor.

Razer, ısınan cihazlar için bir çözüm olarak yeni ürün satışa sundu. Razer Phone Cooler Chroma olarak isimlendirilen soğutucu fan, akıllı telefonun aşırı ısınmamasını mümkün hale getiriyor. MagSafe aksesuarı ile uyumlu olan ürünün kelepçeli bir sürümü de bulunuyor.

Akıllı telefonun aşırı ısınmasını önleyen 7 kanatlı fanın minimum gürültü ile maksimum hava akışı sağladığı belirtildi. 6400 RPM değerine ulaşabilen fan 30 dB'de çalışıyor. Fanda Razer Kroma RGB, alüminyum ısı emici, soğutma plakası gibi bileşenler yer alıyor.

Fanda yer alan Razer Kroma RGB sayesinde 12 adet özelleştirilebilir RGB aydınlatma imkanı sunuluyor. Sahip olduğu özellikler ve tasarım ile dikkat çeken soğutucu fan 1,5 metre USB Type-C kablo ile birlikte geliyor. Muhtemelen fanı kullanmak istediğinizde kabloyu takmanız gerekecek. Kablo her ne kadar uzun olsa da oyun oynarken bir sınırlamaya yol açabilir.

Razer Phone Cooler Chroma olarak isimlendirilen ürün 59,99 dolar fiyat etiketi ile Razer'ın resmi internet sitesi üzerinden satışa sunuldu. Her iki sürümün de aynı fiyata sahip olduğunu belirtelim.

Razer telefon soğutucu fan hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyuncu ekipman üreticisinin yeni ürünü ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.