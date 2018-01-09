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Razer ve Philips'den Oda Aydınlatmasına Ortak Dokunuş

Razer ve Philips'den Oda Aydınlatmasına Ortak Dokunuş
Gökhan Abay
Gökhan Abay teknoloji
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Razer ve Philips akıllı lamba teknolojisine yeni bir soluk getirmek için ortaklık kurduklarını açıkladı. Razer'ın Chroma aydınlatma sistemini Philips Hue LED ampülleri ile birleştirecek olan şirketler, oyunculara odalarında muhteşem bir deneyim yaşatmayı amaçlıyorlar.

Razer ve Philips, klavye, mouse, mousepad, hoparlör ve masada bulunan diğer çevre birimlerindeki RGB LED aydınlatmasının iyi bir oyun deneyimi için yeterli olmayacağını düşünüyor. Oyunculara evin içinde benzersiz bir deneyim yaşatmayı amaçlayan iki şirket, bilgisayarlarınızın bulunduğu odayı adeta bir ışık cennetine dönüştürecek. Üstelik Hue LED ampül ve Chroma aydınlatmanız varsa beklemenize de gerek yok, Razer Synapse 3 yazılımını güncellerseniz Overwatch ve Quake Champions gibi oyunlarda bu deneyimi yaşamaya hemen başlayabilirsiniz.

Konuyla ilgili açıklama yapan Philips'den Chris Worp, "Philips Hue Entertainment olarak tüketicilere sunacağımız bu deneyim konusunda oldukça heyecanlıyız. Oyunculardan zengin bir oyun deneyimi için çok talep gördük. Akıllı aydınlatma sistemimiz buna katkı sağlayacak. Razer Chroma özellikli cihazlarla senkronize edildiğinde inanılmaz güçlü bir deneyim yaşayacaksınız" dedi.

Bir oyunda aksiyona girdiğinizde odanızın içinde yaşanacak atmosfer gerçekten heyecan verici. Siz bu sistemi nasıl buldunuz?

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